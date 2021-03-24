NURSELİ İDİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kızlık adı soyadı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihindeİstanbul'da Pendik'de doğmuştur. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil) ve annesi Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olmuştur.

1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayarak "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.

1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" adlı programı sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi.

1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir proğram sundu. Bir çok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

Nurseli (Çamlıbel), müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var.

Nurseli İdiz, Faruk Bayhan'ın yapımcılığında 2015 yılında Show Tv'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin paylaştı.

ÖDÜLLERİ :

1994 - 16. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler

1995 - 7. Ankara Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler

2000 - 8. Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Kahpe Bizans)

2002 - 7.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Şarkıcı

OYNADIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI:

2012 - Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi

2012 - Koca Sinan (Tiyatro Kedi)

2010 - Evliliğe Gelince ( Tiyatro Diyalog)