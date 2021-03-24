Nurseli İdiz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Hafta içi her gün Star TV'de izleyici karşısına çıkan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alan Nurseli İdiz'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü, özel hayatı merak edilen ve araştırılmaya başlanan ünlü, Türk tiyatro ve sinema sanatçısının hayatı hakkında bilgileri haberimizde derledik.
NURSELİ İDİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kızlık adı soyadı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihindeİstanbul'da Pendik'de doğmuştur. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil) ve annesi Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olmuştur.
1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayarak "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.
1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" adlı programı sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi.
1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir proğram sundu. Bir çok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.
Nurseli (Çamlıbel), müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var.
Nurseli İdiz, Faruk Bayhan'ın yapımcılığında 2015 yılında Show Tv'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin paylaştı.
ÖDÜLLERİ :
1994 - 16. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler
1995 - 7. Ankara Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler
2000 - 8. Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Kahpe Bizans)
2002 - 7.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Şarkıcı
OYNADIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI:
2012 - Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi
2012 - Koca Sinan (Tiyatro Kedi)
2010 - Evliliğe Gelince ( Tiyatro Diyalog)
2009 - Bana Bunu Yapma (Tiyatro Diyalog)
2007 - Kadıncıklar (Sadri Alışık Tiyatrosu)
2006 - Salıncakta İki Kişi (Tiyatro Kedi )
2003 - İhtiras ( Tiyatro İstanbul)
2002 - Tuhaf Bir Çift (Tiyatro İstanbul)
2000 - İdeaL Koca (Tiyatro İstanbul)
1996 - Seneye Bugün (Tiyatro İstanbul)
1994 - Vanya Dayı: Anton Çehov (Ankara Devlet Tiyatrosu)
1993 - Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu
1992 - Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu 1990 - Hapşırık: Anton ÇehovMichael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Evita (İstanbul Şehir Tiyatrosu)
1988 - Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987 - Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 - Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman
1984 - Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1982 - Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 - Küçük Adam N'oldu Sana ( Ankara Sanat Tiyatrosu)
1980 - Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
1980 - Mihri Müşfik