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    • 24.03.2021 22:41
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    ’da mağara baskını! Nikola, ’in ajanı Zülfikar’ı şehit etti

    ’ın 51’inci bölümünde, ’in ’ndeki ajanı Zülfikar, Nikola tarafından şehit edildi. Osman Bey, nöbetçileri bertaraf edip mağaraya girdiğinde acı sonu gördü.

    Nikola, Osman Bey’in ajanı Zülfikar’ı şehit etti

    Malhun Hatun'u esir eden ve 'e karşı koz olarak kullanan Nikola, 'ndeki ajanı ortaya çıkarmak için bir oyun kurdu. Ava çıkacağını ve esirleri de yanında götüreceğini açıklayan Nikola, bu bilginin Osman Bey'e ulaştırılacağını biliyordu.

    'na gelen pusulayla Nikola'nın planından haberdar olan Osman Bey derhal harekete geçti. Alpleriyle birlikte Nikola'nın bulunduğu araziye giden ve Malhun Hatun'un tutulduğu mağarayı tespit eden Osman Bey, nöbetçileri bertaraf edip mağaraya girdi.

    Mağaradaki Nikola'nın askerlerini etkisiz hale getiren Osman Bey, esirin başındaki çuvalı çıkardığında büyük bir şok yaşadı. Malhun Hatun yerine Zülfikar'ın ölüsüyle karşılaşan Osman Bey, gelen istihbaratın sahte olduğunu ve tuzağa düştüğünü anladı.

    Tuzak kuran Nikola'nın askerleri, mağaranın kapısında bekleyen Cerkutay, Aygül ve 'e baskın yaptı. Sayıca üstün Bizans askerlerine direnen üçlü okları bitince zor durumda kaldı ancak Osman Bey ihtiyat birliği önderliğinde yardıma gelince dengeler değişti. Bizans birliği çembere alınarak yok edildi.

    Zülfikar'ın şehit edilmesine çok üzülen Osman Bey, naaşının Şeyh Edebalı'ya götürülmesi emrini verdi.

    Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın 51'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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