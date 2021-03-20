Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerin yayınlandığı 5. bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Son bölümün ardından merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Fragmana "Anne dur beni bekle" sözleri damga vurdu.
İşte Kardeşlerim 6. bölüm fragmanı:
Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy'un yer aldığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri Cumartesi akşamları ekran geliyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.