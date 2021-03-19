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    • Televizyon
    • 19.03.2021 12:53
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    • 19.03.2021 12:53
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    toplu kıyım için harekete geçti ne yaptıysa olmadı! Umut vaad edip fena çakılınca 2'sine final göründü

    Reyting canavarı final yaptıra yaptıra yoluna devam ediyor. Bu kez ağına düşen ise dizileri. Sezon başında veya ortasında büyük umutlarla, büyük maaliyetlerle çekilen diziler ne yazık ki sezon sonunu görmeden final yapıyor. Kimisinin izleyicilerle frekansı tutmuyor kimisinin senaryosundan oyunculuğuna hiçbir şeyi beğenilmiyor. Final rüzgarları bu kez 'nin 2 dizisi için birden esiyor. Oyuncu kadrolarına rağmen final yapan bu diziler için çok harekete geçildi. İşte ipi çekilen o diziler.

    Star TV toplu kıyım için harekete geçti ne yaptıysa olmadı!

    Star TV toplu kıyım için harekete geçti ne yaptıysa olmadı! Umut vaad edip fena çakılınca 2'sine final göründü... Ekranlarda yaşanan kapışmaların tek galibi çıkıyor ve gerisi tüm sezon boyunca diken üzerinde oluyor. Diken üzerinde olanlarınsa tabi ki gözünün yaşına bakılmıyor. İşte onlardan birkaçı daha. Star ekranlarında büyük umutlarla izleyici karşısına çıkan 2 dizi birden yolun sonuna geldi finallerinin eli kulağında. İşte Star TV'nin final yaptırması beklenen o diziler.

    Televizyon ekranında aynı akşam iki diziden final kararı geldi! Yayınlandıkları perşembe ve cuma günleri rakipleri karşısında esamesi okunmayan iki dizi birden final yapıyor! Bu hafta resmen final kararlarıyla geçti! Önce Çukur resmi olarak kalan bölüm sayısı yayınlarken, daha sonra Payitaht Abdulhamid final kararı aldı! Ancak büyük şok darbe yeni bölüm yayındayken geldi! Sevilen dizi muhteşem kadrosuna rağmen ekran macerasını sürdüremeyecek. Kanal hem o diziyi bitirdi hem diğerini.

    Televizyonda yeni bölüm yayındayken yarın sete çıkmayı planlanan sevilen diziden final kararı geldi. Cuma akşamları televizyon ekranında Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Seni Çok bekledim, Akıncı ve Son Yaz gibi efsane diziler yer alıyor. En yoğun ve en çok reyting alınan gün olması cuma günü dizileri zora sokacaktı. Son Yaz zar zor devam kararı alırken kötü haber Star TV'den geldi.

        SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

        Yapımcılığını Skala Medya ve DNZ Film'in üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı, kadrosunda Yıldız Kültür, Caner Şahin, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Lila Gürmen gibi yıldız isimlerin yer aldığı Seni Çok bekledim dizisinden final kararı geldi. Hem İrem Helvacıoğlu hem Özcan Deniz dizisinin devam etmesini sağlayamadı.

        Skala Yapım ve DNZ film Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok bekledim dizisi bu hafta senarist değişikliğe gitmişti. Yasemin Türkmenli senarist ekibinin başına geçse de kötü haberi alır almaz oldukça üzüldü.

        Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman bitiyor?

        Star TV sevilen dizisi Seni Çok Bekledim 2 hafta sonra final yapıyor. Bu akşam haricinde çekilen bir bölüm stok bulunuyor! Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm çekimleri final senaryosunu çekecek ve sevilen dizi ekran macerasını tamamlayacak.

        Star TV tek final yapacak dizisi Seni Çok Bekledim değil, bu akşam bir türlü istenilen oranları yakalamayan bir diziden daha final kararı geldi.

        AKREP DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

        Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim paylaştığı ve son olarak Çağdaş Onur Öztürk kadrosuna katan dizi ekran macerasını tamamlıyor. Akrep dizisi bir türlü beklenen oranları yakalamıyordu. Bir Zamanlar çukurova, Alev Alev ve Mucize Doktor dizileri arasında kaybolan Akrep dizisi, ha yükseldi ha yükselmedi derken final kararı aldı.

            Özellikle Evrim Alasya'nın Kırmızı Oda performansı sonrası usta oyuncu Demet Akbağ ile muhteşem oyunculuğu dizinin bitmesine engel olamadı. Akrep dizisi 3 hafta sonra final yaparak ekran macerasını tamamlayacak. Akrep dizisi final tarihi çekilen bölümler olduğu için uzuyor.Kanal son bölümü teslim ettiklerinde final sahnesi çekmesi istedi.

            Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül sonrası bir türlü istenileni veremedi! Sefirin Kızı dizisi yayın hayatını sonlandırması Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek uyumu ve yurt dışı satışları için Mayıs ayına kadar devam edecek.

            Kanal yeni sezonda yayınlamayı planlıyor ancak Sefirin Kızı dizisi yayınlanmayacak gibi görünüyor.
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