Skala Yapım ve DNZ film Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok bekledim dizisi bu hafta senarist değişikliğe gitmişti. Yasemin Türkmenli senarist ekibinin başına geçse de kötü haberi alır almaz oldukça üzüldü.

Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman bitiyor?

Star TV sevilen dizisi Seni Çok Bekledim 2 hafta sonra final yapıyor. Bu akşam haricinde çekilen bir bölüm stok bulunuyor! Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm çekimleri final senaryosunu çekecek ve sevilen dizi ekran macerasını tamamlayacak.

Star TV tek final yapacak dizisi Seni Çok Bekledim değil, bu akşam bir türlü istenilen oranları yakalamayan bir diziden daha final kararı geldi.