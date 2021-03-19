Star TV toplu kıyım için harekete geçti ne yaptıysa olmadı! Umut vaad edip fena çakılınca 2'sine final göründü... Ekranlarda yaşanan kapışmaların tek galibi çıkıyor ve gerisi tüm sezon boyunca diken üzerinde oluyor. Diken üzerinde olanlarınsa tabi ki gözünün yaşına bakılmıyor. İşte onlardan birkaçı daha. Star ekranlarında büyük umutlarla izleyici karşısına çıkan 2 dizi birden yolun sonuna geldi finallerinin eli kulağında. İşte Star TV'nin final yaptırması beklenen o diziler.
Televizyon ekranında aynı akşam iki diziden final kararı geldi! Yayınlandıkları perşembe ve cuma günleri rakipleri karşısında esamesi okunmayan iki dizi birden final yapıyor! Bu hafta resmen final kararlarıyla geçti! Önce Çukur resmi olarak kalan bölüm sayısı yayınlarken, daha sonra Payitaht Abdulhamid final kararı aldı! Ancak büyük şok darbe yeni bölüm yayındayken geldi! Sevilen dizi muhteşem kadrosuna rağmen ekran macerasını sürdüremeyecek. Kanal hem o diziyi bitirdi hem diğerini.
Televizyonda yeni bölüm yayındayken yarın sete çıkmayı planlanan sevilen diziden final kararı geldi. Cuma akşamları televizyon ekranında Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Seni Çok bekledim, Akıncı ve Son Yaz gibi efsane diziler yer alıyor. En yoğun ve en çok reyting alınan gün olması cuma günü dizileri zora sokacaktı. Son Yaz zar zor devam kararı alırken kötü haber Star TV'den geldi.