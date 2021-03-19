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    • 19.03.2021 15:15
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    'nı Safiye ifşaladı o görsel başını yaktı! 'nın fotoğrafı her şeyi ele verdi

    Başrollerini , , , 'ın paylaştığı, ’nun romanını “Çöp Apartman” bölümünden uyarlanan dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Çeşitli psikolojik sorunları barındıran bir ailenin geçmişiyle ve geleceğiyle savaş halinde olduğu Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümüne 'in canlandırdığı Naci Hoca karakteri damgasını vurdu. Şimdi izleyicinin aklına tek bir soru var. 'Naci Hoca diziden ayrılıyor mu?' Bu sorunun yanıtı niteliğinde bir paylaşım ise dizinin Safiye'si Ezgi Mola'dan geldi. İşte detaylar...

    Masumlar Apartmanı'nı Safiye ifşaladı o görsel başını yaktı!

    Masumlar Apartmanı'nı Safiye ifşaladı o görsel başını yaktı! Ezgi Mola'nın fotoğrafı her şeyi ele verdi... Bu sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşananlar kafaları hayli karıştırdı. Dizinin temizlik takıntılısı Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'nın ifşaladığı bu gelişme izleyicileri de yakından ilişkilendiriyor. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde yaşanan bu kritik olay, peş peşe açıklama yapılmasına ve sosyal medyanın gündemine oturmasına neden oldu.

    TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Her Salı akşamı saat 20:00'de ekranlara gelen ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan dizide hayranları yakından ilgilendiren bu flaş gelişme sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dizi, son bölümünde de her zaman olduğu gibi heyecan fırtınaları estirdi. Ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanını "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Türk televizyon yapımlarının en sevilen simalarından Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar rol alıyor. TRT1 ekranlarından yayınlanan dizinin son bölümünde Safiye, Ankara'ya dönen Naci'yi durdurmak için tren garına gittiğinde onu bulamaması izleyicilere de duygu dolu anlar yaşatmıştı.

        Bu sahnenin ardından "Acaba Naci diziden ayrılıyor mu?" ve "Naci ölecek mi?" gibi sorular dizinin hayranlarının diline düştü. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen bu sahne, Masumlar Apartmanı izleyicileri üzerinde derin etki bıraktı. Bu süreçte sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar dizinin gelecek bölümü hakkında önemli ipuçları bulunduruyor.

        Masumlar Apartmanı izleyenlerin severek takip ettiği Naci karakterinin diziden ayrılma ihtimali gündeme gelince hayranları derin bir üzüntü yaşadı. Son bölümde yaşananlar herkesi derinden etkilerken Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosundan ayrılacağı tartışmaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

        Edinilen bilgilere göre yapımcılarla 13 bölümlük anlaşması bulunan Naci karakterinin diziden ayrılacağı ancak senaristlerin hikayeyi uzatmış olma ihtimali konuşuluyor. Ezgi Mola, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Özür dilenmesi gereken o kızdı, sen değilsin! O kız kaldı orada alacaklı bekliyor hala" açıklamasına yer verince dizinin hayranları "Naci diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

            NACİ DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÖLÜYOR MU?

            Hastalığı nedeniyle bayılmalar yaşayan Naci, kısa süresi kaldığını belirtmişti. Her bölümde durumunun giderek ağırlaştığı biliniyor. Han ise ablasının daha fazla üzüleceği korkusuyla Naci'den gitmesini istemişti. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci öğretmenin hastalığı henüz bilinmese de vücudunun bazı bölümlerinde hissizlik yarattığı görülüyor. Naci'nin ölüp ölmeyeceği henüz kesin olmamakla birlikte ekrana gelecek 27. yeni bölümde dizideki durumu da netlik kazanacak.
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