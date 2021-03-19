Masumlar Apartmanı'nı Safiye ifşaladı o görsel başını yaktı! Ezgi Mola'nın fotoğrafı her şeyi ele verdi... Bu sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşananlar kafaları hayli karıştırdı. Dizinin temizlik takıntılısı Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'nın ifşaladığı bu gelişme izleyicileri de yakından ilişkilendiriyor. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde yaşanan bu kritik olay, peş peşe açıklama yapılmasına ve sosyal medyanın gündemine oturmasına neden oldu.
TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Her Salı akşamı saat 20:00'de ekranlara gelen ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan dizide hayranları yakından ilgilendiren bu flaş gelişme sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dizi, son bölümünde de her zaman olduğu gibi heyecan fırtınaları estirdi. Ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanını "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Türk televizyon yapımlarının en sevilen simalarından Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar rol alıyor. TRT1 ekranlarından yayınlanan dizinin son bölümünde Safiye, Ankara'ya dönen Naci'yi durdurmak için tren garına gittiğinde onu bulamaması izleyicilere de duygu dolu anlar yaşatmıştı.