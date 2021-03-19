Masumlar Apartmanı'nı Safiye ifşaladı o görsel başını yaktı! Ezgi Mola'nın fotoğrafı her şeyi ele verdi... Bu sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşananlar kafaları hayli karıştırdı. Dizinin temizlik takıntılısı Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'nın ifşaladığı bu gelişme izleyicileri de yakından ilişkilendiriyor. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde yaşanan bu kritik olay, peş peşe açıklama yapılmasına ve sosyal medyanın gündemine oturmasına neden oldu.