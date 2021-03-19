Ramo bu akşam var mı? Show TV Ramo yeni bölüm ne zaman?

Ramo yeni bölüm ne zaman? Show TV Ramo bu akşam var mı? Show TV'de Cuma akşamları izleyicilerle buluşan Ramo dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Dizinin takipçilerinin merak ettiği konunun detayları haberimizde!
RAMO BU AKŞAM VAR MI?
Ramo dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Dizi saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.
RAMO'DA BU HAFTA NELER VAR?
Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık...
Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurtdışına çıkarmaktır.
Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.
Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur.
Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer.
Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.