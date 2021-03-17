İlk 45'liği olan "Emo suya gider eli boş gelir" türküsü ile önce Malatya halkının ve sonrasında tüm Türkiye'nin dikkatini çeken, güçlü ve tenor ses özelliğine sahip Selahattin Alpay, başta Malatya olmak üzere Elazığ, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kerkük türkülerini başarıyla icra etmektedir. Sanatçının icrasıyla meşhur olan türkülerin bazıları şunlardır; "Emo Suya Gider", "Nazike", "Örenli Gelin", "Malatya Malatya Bulunmaz Eşin", "Arap Atı Gibi Sallar Başını", "Kuyudan Su Çekerler", "Altın Yüzüğüm Kırıldı", "Ahlatın Başındayım", " Tello", "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden", "Yollar Seni Gide Gide Usandım", "Etek Sarı Sen Etekten Sarısın", "Çakmak Çakmağa Geldim", "Çift Candarma Geliyor"….

TRT disipliniyle yetişmiş bir sanatçı olan Selahattin Alpay, tüm sanat hayatı boyunca, kültürel çeşitlilik ve zenginliğimizin mirası olan türkülerimizin derlenmesinde, icrasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında gerekli özeni göstermeye çalışmıştır.Sosyal sorumluluk projelerine önem veren sanatçı halen İstanbul'da sanat ve ticaret hayatını sürdürmektedir. Sanatçı, evli ve 3 çocuk babasıdır.