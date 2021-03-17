Bir Zamanlar Çukurova'ya öyle biri geliyor ki Çukurova'yı birbirine katacak! Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Darcan ambargo koyacak... Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları ATV ekranında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ederken bir yandan da yeni oyuncuları kadrosunda dahil ederek izleyicileri diri tutmayı başarıyor. Bu doğrultuda bir usta isim daha diziye dahil oluyor.