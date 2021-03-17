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    • 17.03.2021 16:18
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    • 17.03.2021 16:18
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    'ya öyle biri geliyor ki Çukurova'yı birbirine katacak! Yeşilçam'ın usta ismi ambargo koyacak

    Perşemba akşamlarının tartışmasız lider , , ve 'nun ayrılıklarının ardından senaryoda ve kadroda büyük bir revize operasyonuna giderek izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Oyuncu kadrosun , , , , , gibi isimleri bulunduran atv ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bir Yeşilçam yıldızını ağırlamaya hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Fikret'in teyzesi Lütfiye Duman rolüyle katılıyor. Fekeli’nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli’nin evinin havasını değiştirecek.

    Bir Zamanlar Çukurova'ya öyle biri geliyor ki Çukurova'yı birbirine katacak!

    Bir Zamanlar Çukurova'ya öyle biri geliyor ki Çukurova'yı birbirine katacak! Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Darcan ambargo koyacak... Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları ATV ekranında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ederken bir yandan da yeni oyuncuları kadrosunda dahil ederek izleyicileri diri tutmayı başarıyor. Bu doğrultuda bir usta isim daha diziye dahil oluyor.

    Hülya Darcan, üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye 'teyze' olarak geliyor!

    Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

        Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek.

        Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.

        ÖZEL HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

        Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı.

            Lütfiye Duman için, daha sonra yerleşeceği dönemin mimarisi ve coğrafyasına uygun bir ahşap ev inşa edildi. Bursa'da hali vakti yerinde, şehrin bilinen isimlerinden biri olduğundan Adana'ya da şık ve karakterini ortaya koyan renkli bir gardırop ile geldi. Lütfiye Duman için, dönemin en şık kıyafetleri tasarlandı ve dikildi.

            Önümüzdeki günlerde, Lütfiye, yeğeni Fikret'in Yaman Ailesi'ne olan nefretini dizginleyebilecek mi? Lütfiye'nin Fikret ve annesiyle ilgili bildiği büyük sır ortaya çıkacak mı?

            'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonunda Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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