Gelinim Mutfakta Hilal yarışmayı bıraktı mı? Gelinim Mutfakta Hilal Özdemir kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında bugünkü gelin kayınvalide tartışmasının daha da şiddetlendiği ve yarışmacının stüdyoyu terk ettiği görülüyor. Bunun üzerine fenomen yarışmanın takipçileri Gelinim Mutfakta Hilal'in yarışmadan çekilip çekilmediğini merak etti. İşte yaşananlar…
GELİNİM MUTFAKTA HİLAL YARIŞMAYI BIRAKTI MI?
Bugünkü bölümde ikili arasında tartışmalar başladı ve diğer kayınvalideler tarafından Dilek hanım oldukça tepkialdı. "O benim kızım değil sadece gelinim, oğlumun karısı benim kızım olamaz, istediğim zaman çat kapı evine giderim, benim istediğimde torunumu bana getirmek zorunda" gibi daha pek çok sözleri tepki gördü, Hilal gözyaşlarına hakim olamadı.
Yeni bölüm fragmanında ise kaynanası Dilek hanımın ithamlarına daha fazla dayanamayan Hilal, kendisine sarf edilen "beceremiyorsan yarışma git" sözleri üzerine stüdyoyu terk etti. Yarışmada günün kritiğinin yapıldığı esnada kaynanası ile tartıştığı görülen Hilal, koşar adımlarla stüdyodan çıktı. Yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı yarınki bölümde açıklığa kavuşacak.
GELİNİM MUTFAKTA HİLAL KİMDİR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni hafta heyecanı başladı. Yeni haftada bilindiği gibi yarışmaya yeni bir gelin ve kaynanası dahil olacak. Gelinim Mutfakta yarışmasına bu hafta dahil olacak olan gelin Hilal ve kaynanası Dilek hanım oldu. Hilal geçtiğimiz hafta en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden Zeynep ve kaynanası Yasemin hanımın yerine dahil oldular.
Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki yeni gelini olan Hilal Özdemir 3 yıllık evli ve 1,5 yaşında bir çocuk annesi. Balıkesir'de yaşıyor. Hilal ve kaynanası Dilek hanım yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yaptılar ve tüm altınları kazanacaklarını düşünüyorlar. Yarışmanın gelinleri ise Hilal'in heyecanlı tavırlarından dolayı onları kolay lokma olarak gördü ve bu hafta eleneceklerini düşünüyorlar.