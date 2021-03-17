Gelinim Mutfakta çeyreği hangi yarışmacı aldı? 17 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının cevapları gündüz kuşağı izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden çok sık sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Yeni haftanın üçüncü gününde yine heyecan vardı ve haftanın finaline az bir zaman kala günün puanlaması nasıl şekillendi? Tartışmaların ve gerginliklerin yanı sıra eğlenceli anların da yaşandığı Gelinim Mutfakta'da puanlar nasıl şekillendi? İşte tüm bilgiler…
17 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Aysun oldu ve çeyrek altını kaptı.
Aysun:20
Hilal:5
Ayten:12
Dudu:17
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.