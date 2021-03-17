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    • 17.03.2021 15:36
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    • 17.03.2021 15:46
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    çeyreği hangi yarışmacı aldı? ?

    Hafta ortasında çeyreği hangi yarışmacı aldı? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve heyecanla takip edilen yarışmada rekabetin yanı sıra yeni gelin Hilal ve kayınvalidesi arasında büyük tartışma yaşandı. Diğer kayınvalideler de Dilek hanıma tepki gösterdi. Peki Gelinim Mutfakta’da bugünün en güzel yemeğini hangi yarışmacı yaptı? ?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta çeyreği hangi yarışmacı aldı?

    Gelinim Mutfakta çeyreği hangi yarışmacı aldı? 17 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının cevapları gündüz kuşağı izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden çok sık sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Yeni haftanın üçüncü gününde yine heyecan vardı ve haftanın finaline az bir zaman kala günün puanlaması nasıl şekillendi? Tartışmaların ve gerginliklerin yanı sıra eğlenceli anların da yaşandığı Gelinim Mutfakta'da puanlar nasıl şekillendi? İşte tüm bilgiler…

    17 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Aysun oldu ve çeyrek altını kaptı.

    Aysun:20

    Hilal:5

    Ayten:12

    Dudu:17

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Zeynep oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi Dudu oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        SEDA SAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Seda Sayan sanatçının sahne adıdır. Asıl adı ise Aysel Gürsaçer'dir. Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.

        Albümler

        1985: Anılarım
        1987: Seda Sayan'la Başbaşa
        1989: Seviyor musun?
        1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)
        1990: Ya Benim Olursun
        1991: Git Demesi Kolay
        1992: İşte Seda Sayan
        1993: Yeter ki İste
        1994: Vız Gelir Her Şey
        1996: Ah Geceler
        1997: Sensizliğe Yanarım
        1999: Ben Sana Demedim mi?


        2001: Var Mısın?
        2004: Sıkı Sıkı
        2005: Bebeğim
        2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma
        2009: Aşkla
        2012: Seda Sayan 2012
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyreği hangi yarışmacı aldı? 17 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?