Müzik hayatına Panik Atak grubunda başlayan Işın Karaca'nın bu grubu herhangi bir albüm çalışması yapılmadan dağılmıştır. Herkes tarafından düşünülenin aksine Işın Karaca, Sezen Aksu'nun değil Yıldız Tilbe'nin vokalistidir.

Hülya Avşar'ın yardımı ile Sezen Aksu'yla tanışan Işın Karaca, bir süre sonra Sezen Aksu aracılığı ile Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmaya başlamıştır. Bu dönemde birçok ünlü isimle beraber çizgi film ve sinema filmi müziklerini yorumlamıştır. 1996 senesinde Arabesk müzik tarzı ile müzik alemine giriş yapan Işın Karaca, daha sonra Türk Sanat Müziği dalında da eserler vermiş, şu anda pop müzik çalışmaları yapmaktadır.