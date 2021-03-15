İlkim Karaca kimdir, kaç yaşında? Cem Karaca'nın mezarı neden açıldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Star TV gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan ve farklı konuklarıyla dikkat çeken Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün canlı yayınla Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca konuk oluyor ve Cem Karaca'nın mezarının neden açıldığına, mirasına kadar şok açıklamalar yapacak
CEM KARACA'NIN MEZARI NEDEN AÇILDI?
İlkim Karaca canlı yayında açıklama yapacak, detaylar haberimizde yer alacak
İLKİM KARACA KİMDİR?
Cem Karaca'nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca 1960 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu. Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen İlkim Karaca, kendi yazdığı şiirleri vardır ve bazılarını bestelemiştir. İstanbul Radyosu'nda Cem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo'da da işe başladı. Başında üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı. O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarına katıldı.
CEM KARACA KİMDİR?
Muhtar Cem Karaca tam adına sahip ünlü sanatçı, 5 Nisan 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Azerbaycan asıllı Mehmet Karaca ve annesi Ermeni asıllı Toto Karaca (İrma Felegyan) olan Cem Karaca, sanatla iç içe büyüdü. Orta öğrenimini Robert Lisesi'nde yapan Cem Karaca'nın, müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa Felegyan'ın Cem Karaca'ya piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesiyle oldu. Karaca'nın ses yeteneğini ise annesi Toto Karaca keşfetti.
1962'de Beyoğlu Spor Kulübü'nde arkadaşlarının isteği üzerine şarkı söyledi, daha sonra grup kurmaya karar verir. Gruba o dönemin ünlü sanatçılarından İlham Gencer destek oldu. Cem Karaca'nin ilk grubu 1963'te Dinamikler oldu. 1963'ün sonunda grup dağıldı. Kısa bir süre "Cem Karaca ve Bekledikleriniz" adlı bir grupta çaldı. Bu gruptan kısa bir süre sonra ise Gökçen Kaynatan'ın orkestrasında çaldı ancak bu beraberlik de uzun sürmedi. Aynı sene "Cem Karaca ve Jaguarlar" kuruldu. 1965'te Altın Mikrofon yarışmasına başvurdular ancak ön elemeyi geçemediler.