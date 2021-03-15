Doya Doya Moda All Star Su Baher kimdir? Su Baher kaç yaşında, nereli, Instagram adresi ne? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Daha önceki sezonlarda yarışan ve iddialı tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yarışmacı yeni sezonda da stilini sergilemeye devam edecek. Yapacağı kombinler ile en iyi puanı almaya çalışacak olan Doya Doya Moda All Star Su Baher hakkında bilgileri haberimizde derledik.
SU BAHER KİMDİR?
Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.
SU BAHER INSTAGRAM HESABI NE?
@subaher
DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?
Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle: