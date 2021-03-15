Doya Doya Moda All Star Emel Başkan kimdir? Emel Başkan kaç yaşında, evli mi, Instagram adresi ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Daha önceki sezonlarda yarışan ve iddialı tavırlarıyla hafızalara kazınan yarışmacı yeni formatta da izleyici karşısına çıkacak. Doya Doya Moda All Star yarışmasında yaptığı kombinler ile stilini sergileyecek olan Emel Başkan'ın hayatına dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
EMEL BAŞKAN KİMDİR?
Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.
EMEL BAŞKAN INSTAGRAM HESABI NE?
@emelbaskann
DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?
Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle: