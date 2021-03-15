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    • Magazin
    • 15.03.2021 12:01
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    • 15.03.2021 12:01
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    ? ? Jüriler…

    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışması sona erdi ve Cuma günü haftanın finalinde Seray Sever artık All Star konseptinin ekrana geleceğini açıkladı. Yarışmacılarda da değişikliğe gidildi hem eski hem yeni sezondan isimler yer alacak. Peki ? Jüriler aynı mı kalacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star saat kaçta?

    Doya Doya Moda All Star saat kaçta? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Bugün itibariyle format değiştiren fenomen stil yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yine büyük beden yarışmacılar en iyi kombini yaratmak için çaba sarf edecek jürilerden eleştirilerini, puanlarını alacak. İşte Doya Doya Moda All Star yarışmacıları…

    DOYA DOYA MODA ALL STAR YENİ SEZON TANITIMI

    DOYA DOYA MODA ALL STAR SAAT KAÇTA?

    Bugün TV8'de saat 13:00'te başlayacak, hafta içi her gün aynı saatte ekrana gelecek. Jüriler değişmeyecek. Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu yer alacak.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

    Doya Doya Moda All Star'da Betül Böçkün, Özde Karacan, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran, Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran mücadele edecek.

    BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

    Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu. Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor. Betül Böçkün sosyal medyadan Murat isimli sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşmıştı. Ardından karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatmış ve sevgilisinin 32 yaşında olduğunu belirtmişti.

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'Haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile ekranlarda iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. sezonuna ise 24 Ağustos tarihinde dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da programa katıldığı ilk hafta birincilik almış ve iddiasını ortaya koymuştu. Karacan, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        24 yaşında olan Dilan Birben Coşkun 1.74 boyundadır. Aslen İzmirli olan ve orada doğup yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik mesleği yapmaktadır.
        Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan yarışmacı, işletmecilik yapmaya ve organizasyonla işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir butik ve bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" şeklinde konuşmuştu.

        RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından olan Rümeysa Buyuran, aslen Rizelidir. 22 yaşında olan yarışmacı, 1.68 boyunda ve 95 kilo olup 46 beden giymektedir. Giyim tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, önceki sezonda "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" demişti. Rümeysa Buyuran, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.
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