Doya Doya Moda All Star saat kaçta? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Bugün itibariyle format değiştiren fenomen stil yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yine büyük beden yarışmacılar en iyi kombini yaratmak için çaba sarf edecek jürilerden eleştirilerini, puanlarını alacak. İşte Doya Doya Moda All Star yarışmacıları…
DOYA DOYA MODA ALL STAR YENİ SEZON TANITIMI
DOYA DOYA MODA ALL STAR SAAT KAÇTA?
Bugün TV8'de saat 13:00'te başlayacak, hafta içi her gün aynı saatte ekrana gelecek. Jüriler değişmeyecek. Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu yer alacak.
DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?
Doya Doya Moda All Star'da Betül Böçkün, Özde Karacan, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran, Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran mücadele edecek.
BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?
Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu. Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor. Betül Böçkün sosyal medyadan Murat isimli sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşmıştı. Ardından karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatmış ve sevgilisinin 32 yaşında olduğunu belirtmişti.