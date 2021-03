Friends Netflix'e ne zaman gelecek? Ünlü yabancı dizi Friends Netflix'e geldi mi?

30 Nisan

Things Heard and Seen: Nisan ayının sonunda gelen bu tüyler ürpertici yeni korku Original, beklemeye değer görünüyor. Yetenekli, genç bir sanatçı olan Catherine (Amanda Seyfried) ve kocası (James Norton), küçük bir kırsal kasabada daha basit bir hayatı tercih ederek Manhattan'dan ayrılmaya karar verir. Ancak, bir şeylerin çözülmesi uzun sürmez. Catherine, evlerinin geçmişinin karanlık bir sır barındırdığından şüphelenmeye başlar, ancak evliliklerinde de bir sır var mı? Things Heard and Seen'in başrollerinde ayrıca Natalia Dyer (Stranger Things), Karen Allen (Raiders of the Lost Ark), Rhea Seehorn (Better Call Saul) ve F. Murray Abraham (The Grand Budapest Hotel) yer alıyor.

Night in Paradise

Güney Kore menşeli bu gangster filmi, ilk kez Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gösterime giren ve şimdi Netflix'e girecek olan bir Noir Film olarak adlandırılıyor. Night in Paradise, gangsterler tarafından hedef alınan bir adamın etrafında döner. Filmin yönetmeni Park Hoon-jung ve başrollerinde Um Tae-goo, Jeon Yeo-been ve Cha Seoung-won yer alıyor.