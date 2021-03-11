Friends Netflix'e ne zaman gelecek? Ünlü yabancı dizi Friends Netflix'e geldi mi?

NETFLIX NİSAN AYI FİLM DİZİLERİ

14 Nisan

Dad Stop Embarrassing Me: Bu yeni sitcom, kısmen Jamie Foxx'un kızı Connie ile gerçek hayattaki ilişkisine dayanıyor. Netflix yeni sitcom'u şu şekilde tanımlıyor: "Yürekli ve mizah dolu, Baba Beni Utandırmayı Bırak! Foxx'un aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan kızı Corinne Foxx ile gerçek hayattaki ilişkisinden ilham alıyor. Çoklu kameralı sitcom, Foxx'u şov yönetmeni Bentley Kyle Evans (The Jamie Foxx Show) ile yeniden bir araya getiriyor ve yönetmenliğini Ken Whittingham (siyahımsı) yapıyor." Dizinin baş rol oyuncuları ise Jamie Foxx, Heather Hemmens, David Alan Grier, Valente Rodriguez, Proscha Coleman ve Kyla-Drew.

23 Nisan

Shadow and Bone: Netflix fantastik dizileri seviyor ve yaklaşan Shadow and Bone şimdiye kadarki en büyüklerinden biri gibi görünüyor. Leigh Bardugo'nun popüler Grishaverse romanlarından uyarlanan bu fantastik macera serisi, hayali, Rus esintili Ravka Krallığı'nda geçiyor. Diyar, insan etini yiyen karanlık ve korkunç yaratıklarla boğuşuyor. Genç bir asker olan Alina Starkov, yanlışlıkla ülkesini birleştirmeye yardımcı olabilecek inanılmaz bir gücü keşfeder. Bununla birlikte, becerilerini geliştirmeye başladığında, daha da tehlikeli güçler onu alt etmeye çalışır.