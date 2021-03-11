Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 11.03.2021 18:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2021 18:31
    ABONE OL

    'e ne zaman gelecek? Ünlü yabancı dizi Friends Netflix'e geldi mi?

    'e ne zaman gelecek? Friends Netflix'e geldi mi? Fenomen haline gelen ünlü dizi Friends'in Netflix'e geleceği açıklandı. Uzun süredir merakla beklenen dizinin ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyor. Peki, Friends Netflix'e ne zaman gelecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Friends Netflix'e ne zaman gelecek? Ünlü yabancı dizi Friends Netflix'e geldi mi?

    Friends Netflix'e geldi mi? Friends Netflix'e ne zaman gelecek? Bir dönemin popüler dizilerinden olan ve sonradan fenomen haline gelen ünlü dizi Friends'in Türkiye yayın haklarını Netflix'in satın aldığı açıklandı. Friends Netflix'e ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    FRIENDS NETFLIX'E NE ZAMAN GELECEK?

    Netflix Türkiye büyük hayran kitlesine sahip Amerikan sitcomu Friends'in 1 Nisan'da platforma ekleneceğini duyurdu.

    Ünlü dizinin son bölümünün üzerinden 15 yılı aşkın zaman geçmişken, Netflix Türkiye "Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur" şeklinde duyuru yaptı.

    NETFLIX NİSAN AYI FİLM DİZİLERİ

    14 Nisan

    Dad Stop Embarrassing Me: Bu yeni sitcom, kısmen Jamie Foxx'un kızı Connie ile gerçek hayattaki ilişkisine dayanıyor. Netflix yeni sitcom'u şu şekilde tanımlıyor: "Yürekli ve mizah dolu, Baba Beni Utandırmayı Bırak! Foxx'un aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan kızı Corinne Foxx ile gerçek hayattaki ilişkisinden ilham alıyor. Çoklu kameralı sitcom, Foxx'u şov yönetmeni Bentley Kyle Evans (The Jamie Foxx Show) ile yeniden bir araya getiriyor ve yönetmenliğini Ken Whittingham (siyahımsı) yapıyor." Dizinin baş rol oyuncuları ise Jamie Foxx, Heather Hemmens, David Alan Grier, Valente Rodriguez, Proscha Coleman ve Kyla-Drew.

    23 Nisan

    Shadow and Bone: Netflix fantastik dizileri seviyor ve yaklaşan Shadow and Bone şimdiye kadarki en büyüklerinden biri gibi görünüyor. Leigh Bardugo'nun popüler Grishaverse romanlarından uyarlanan bu fantastik macera serisi, hayali, Rus esintili Ravka Krallığı'nda geçiyor. Diyar, insan etini yiyen karanlık ve korkunç yaratıklarla boğuşuyor. Genç bir asker olan Alina Starkov, yanlışlıkla ülkesini birleştirmeye yardımcı olabilecek inanılmaz bir gücü keşfeder. Bununla birlikte, becerilerini geliştirmeye başladığında, daha da tehlikeli güçler onu alt etmeye çalışır.

        30 Nisan

        Things Heard and Seen: Nisan ayının sonunda gelen bu tüyler ürpertici yeni korku Original, beklemeye değer görünüyor. Yetenekli, genç bir sanatçı olan Catherine (Amanda Seyfried) ve kocası (James Norton), küçük bir kırsal kasabada daha basit bir hayatı tercih ederek Manhattan'dan ayrılmaya karar verir. Ancak, bir şeylerin çözülmesi uzun sürmez. Catherine, evlerinin geçmişinin karanlık bir sır barındırdığından şüphelenmeye başlar, ancak evliliklerinde de bir sır var mı? Things Heard and Seen'in başrollerinde ayrıca Natalia Dyer (Stranger Things), Karen Allen (Raiders of the Lost Ark), Rhea Seehorn (Better Call Saul) ve F. Murray Abraham (The Grand Budapest Hotel) yer alıyor.

        Night in Paradise

        Güney Kore menşeli bu gangster filmi, ilk kez Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gösterime giren ve şimdi Netflix'e girecek olan bir Noir Film olarak adlandırılıyor. Night in Paradise, gangsterler tarafından hedef alınan bir adamın etrafında döner. Filmin yönetmeni Park Hoon-jung ve başrollerinde Um Tae-goo, Jeon Yeo-been ve Cha Seoung-won yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Friends Netflix'e ne zaman gelecek? Ünlü yabancı dizi Friends Netflix'e geldi mi?