Masumlar Apartmanı biletini çat diye kesti diziden ayrıldı! TRT 1'de bu vedayı kimse beklemiyordu kimse ne oluğunu anlamadı... Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan bu apar topar ayrılık izleyiciyi hem şaşırttı hem de üzdü. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar'ın yer aldığı dizide kimsenin ummadığı bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu diziden ayrılığı sonrası izleyici ufak çaplı bir şok yaşasa da asıl şok Masumlar Apartmanı son bölüm finalinin ardından yaşandı. İşte detaylar.
Birbirinden ünlü isimlerin, başarılı oyunculuklarıyla yer aldığı Masumlar Apartmanı yine sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Masumlar Apartmanı'nın sın bölümünde İnci, Han'ı çöplükte yakalamasının ardından dağılır. Kimseye hiçbir şey anlatamaz.
Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci'nin kararını bekler. Neriman'ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.