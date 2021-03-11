Masumlar Apartmanı biletini çat diye kesti diziden ayrıldı! TRT 1'de bu vedayı kimse beklemiyordu kimse ne oluğunu anlamadı... Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan bu apar topar ayrılık izleyiciyi hem şaşırttı hem de üzdü. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar'ın yer aldığı dizide kimsenin ummadığı bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu diziden ayrılığı sonrası izleyici ufak çaplı bir şok yaşasa da asıl şok Masumlar Apartmanı son bölüm finalinin ardından yaşandı. İşte detaylar.