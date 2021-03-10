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    • 11.03.2021 01:58
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    50. yeni bölüm fragmanı izle

    ATV ekranlarının sevilen dizisi 'ın 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 50. yeni bölüm fragmanında "Boyların birliği, dirliği çakalların hükmüne bırakılmayacak!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 50. yeni bölüm fragmanı izle...

    Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı

    'ın 50. yeni bölüm fragmanında "Boyların birliği, dirliği çakalların hükmüne bırakılmayacak!" sözleri dikkat çekti.

    Kuruluş Osman 49. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

    , 'la karşı karşıya!

    OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

    Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, 'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

    TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

    ve babası 'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, ve 'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

    MALHUN HATUN YARALANIYOR

    Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin olabileceği ihtimali üzerine , Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

    OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

    Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

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