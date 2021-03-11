2015 Yılında Youtube'da açtığı Bilal Sonses kanalında Ayla Çelik'in Bağdat şarkısı ve Kendi yazdığı şarkıları olan İki Kelime, Elin Olamam, Sol Yanım ve Sana Birşey Olmasın gibi şarkılarla tanındı. Sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanan Bilal Sonses, ilk yayınlanan albümü olan ''Yak'' ve sonrasındaki ''Öpesim var'' albümleri milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.

Son olarak da ''İki Kelime'' adlı çalışma ile adından söz ettirmiştir. Kendi çaldığı gitarı ile çektiği amatör videolar sonrasında profesyonel çalışmaları bu şekilde devam ettirmektedir. Son Olarak İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım, Görmedim Sen Gibi şarkıları ile diğer birçok şarkısında olduğu gibi tıklanma rekoru kırmıştır. Reynmen ile yapmış olduğu Sen Aldırma isimli şarkı yorumu ve seslendirmiştir.