Bilal Sonses kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Bilal Sonses kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan fenomen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah her gün farklı konuklar ile izleyici karşısına çıkıyor ve eğlence dolu anlar yaşatıyor. Bugün gençlerin sevgilisi şarkılarıyla hit haline gelen Bilal Sonses konuk oldu. İşte hayatı hakkında tüm bilgiler…
BİLAL SONSES KİMDİR?
28 Ekim 1993 yılında dünyaya gelen Bilal Sonses, İstanbul Fatih doğumludur. 27 yaşında olan genç sanatçı, doğma ve büyüme İstanbulludur. Lise öğretimini Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitiminin ilk iki yılını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin iki yıllık ön lisans programı ile tamamladıktan sonra Düzce Üniversitesi'ne kayıt olmuş ve eğitim hayatına burada devam etmiştir.
2015 Yılında Youtube'da açtığı Bilal Sonses kanalında Ayla Çelik'in Bağdat şarkısı ve Kendi yazdığı şarkıları olan İki Kelime, Elin Olamam, Sol Yanım ve Sana Birşey Olmasın gibi şarkılarla tanındı. Sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanan Bilal Sonses, ilk yayınlanan albümü olan ''Yak'' ve sonrasındaki ''Öpesim var'' albümleri milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.
Son olarak da ''İki Kelime'' adlı çalışma ile adından söz ettirmiştir. Kendi çaldığı gitarı ile çektiği amatör videolar sonrasında profesyonel çalışmaları bu şekilde devam ettirmektedir. Son Olarak İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım, Görmedim Sen Gibi şarkıları ile diğer birçok şarkısında olduğu gibi tıklanma rekoru kırmıştır. Reynmen ile yapmış olduğu Sen Aldırma isimli şarkı yorumu ve seslendirmiştir.