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    • 11.03.2021 12:40
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    ? ? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

    Gündemde özellikle dizi severler tarafından ? ? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi daha başlamadan yoğun ilgi gördü. Aşk konulu filmleri sevenlerin mutlu olacağı yeni dizinin oyuncu kadrosu da konusu kadar dikkat çekiyor. Peki , ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

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    Camdaki Kız konusu nedir?

    Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Daha başlamadan büyük yankı uyandıran dizinin başrollerinde Burcu Biricik yer alıyor ve daha birçok ünlü isim de var. Aşk konulu yeni dizi Camdaki Kız hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    CAMDAKİ KIZ TANITIMI YAYINLANDI!

    CAMDAKİ KIZ DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yakında Kanal D'de başlıyor.

    Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

    "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

        BURCU BİRİCİK KİMDİR?

        Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun annesi ve babası henüz o çok küçükken boşandı. Annesinin çalışması nedeniyle Biricik'i anneannesi büyüttü. Lise hayatında tiyatro ile ilgilenen Biricik, bir tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı.

        2006 yılında henüz 17 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmasında 'Akdeniz Kraliçesi' seçilen güzel oyuncu. İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan oyuncu, üniversite eğtiimi hayatı boyunca Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. O dönemde "Yaşlı Hanımın Ziyareti", " Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "İkinin Biri", "Yedi Kocalı Hürmüz" ve gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

        2007 yılında Show TV'de yayınlanan 'Maçolar' adlı dizi ile televizyon dünyasına adım atan güzel oyuncu 2011 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Artiz Mektebi' adlı yarışmaya katıldı ve Alican Aytekin ile birlikte birinciliği paylaştı.Yarışma sonrasında dikkatleri üzerine çeken Biricik, 2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin kadrosuna katıldı. Sırasıyla 'Düşman Kardeşler', 'Beni Böyle Sev' adlı dizilerde oynadı.2014 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Şeref Meselesi' adlı dizide Kübra karakterine can veren Burcu Biricik dizide başrol oynamasa da çok sevildi. Burcu Biricik ilk başrolü ise 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Hayat Şarkısı' adlı dizi oldu. Dizi ve filmlerin yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de boy gösterdi.Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlanmıştı. Çift 30 Temmuz 2016 tarihinde ise evlendi.

        Burcu Biricik'in dizi ve filmleri

        Düşman Kardeşler, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, 8. Gün, Kuzgun, Kırmızı Oda, Fatma, Camdaki Kız, Kedi Özledi, İnanç Odası, Bana Masal Anlatma, Çok Uzak Fazla Yakın, Her Şey Seninle Güzel, Çiçero, İnsanlar İkiye Ayrılır
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