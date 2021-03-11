Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Daha başlamadan büyük yankı uyandıran dizinin başrollerinde Burcu Biricik yer alıyor ve daha birçok ünlü isim de var. Aşk konulu yeni dizi Camdaki Kız hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
CAMDAKİ KIZ TANITIMI YAYINLANDI!
CAMDAKİ KIZ DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI
Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yakında Kanal D'de başlıyor.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
"Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.