Osman Bey "Keferenin azılısı bu İnegöl tekfurudur. Yalnız büyük pazarlarla, ticaret yollarıyla aramıza girmekle kalmaz, fırsat buldukça Müslüman'ın canına kast eder. Ne azim bir mevkidedir bu kale ve fethi ne büyük hamlelerin önünü açacaktır, siz de göresiniz" diyerek beylere uzun süredir üzerinde çalıştığı planlarını gösterdi. "İnegöl Tekfuru Konstantiniyye'dedir. Biz hamle etmezsek, Türkmen beylerini uçlardan sürmek için geri dönecektir. Ben derim ki, Alplarımızı birleştirelim.

Pazaryeri'ni aşıp İnegöl'e varalım. Kestel, Bilecik ve Keles yollarıyla, kalenin bağlantısını kesip "Allah Allah" nidalarıyla fethedelim" diyen Osman Bey'in bu sözlerini toya katılan tüm beyler de onayladı.