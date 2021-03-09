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    • 09.03.2021 12:43
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    • 09.03.2021 12:43
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    'ya veda etti çarşı pazar karıştı! Esra Dermacıoğlu'ndan sonra 3 başrole daha yol göründü

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve perşembe akşamlarının tartışmasız lideri olan ve 'nın kadroya katılmasıyla senaryosunda yepyeni bir akışa gitmişti. Başrollerini , , Nazan Kesal, gibi isimlerin paylaştığı diziye kısa bir süre önceyse , ve veda etmişti. Ancak hiçbirinin ayrılığı Uğur Güneş'in ayrılığı gibi etkilemedi diziyi. Nitekim Uğur Güneş şimdilerde bambaşka bir proje için kolları sıvamış vaziyette ancak Bir Zamanlar Çukurova cephesinde 3 başrolün ayrılacağı iddia ediliyor. İşte detaylar.

    Bir Zamanlar Çukurova'ya Uğur Güneş veda etti çarşı pazar karıştı!

    Bir Zamanlar Çukurova'ya Uğur Güneş veda etti çarşı pazar karıştı! Esra Dermacıoğlu'ndan sonra 3 başrole daha yol göründü... atv ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yoluna tam gaz devam ederken bir yandan da hem kadrosunu güçlendirmeye hem de bazı vedalara sahne olmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosunu Hande Soral ve Furkan Palalı gibi isimlerle güçlendiren Çukurova'ya bir süre önce Uğur Güneş veda etmişti. Onun ayrılığı sonrası olanlar oldu .

    Bir Zamanlar Çukurova dizisi her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye edevam ederken son çıkan ayrılık haberleri sevilen dizini hayranlarını şaşkına çevirecek.

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hayranları ilk olarak Hünkar Yaman karakterinin yani Vahide Perçin'in vedasıyla sarsılmıştı. Hünkar Yaman, dizinin Doktor Müjgan'ının halası Behice tarafından öldürülmüştü.

        Bir Zamanlar Çukurova'da bütün sırlar açığa çıkmış, Hünkar Yaman'ın katili Behice artık kaçacak yeri olmayınca kayalıklardan aşağı atlayarak intihar etmişti.

        Hatırlanacağı üzere Fekeli Ağa yani Kerem Alışık yakın zaman içerisinde bir yarışma programıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu gelişme Fekeli Ağa'nın Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacağı iddiasını güçlendirdi.

        Bir şoke eden ayrılık haberi ise Züleyha'dan yani Hilal Altınbilek'ten geldi. Züleyha karakterinin de final yapmadan önce hikayesine son verileceği kulislerde konuşulan iddialar arasında.

            Tüm bunların hepsi de Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in ayrılığı sonrası yaşandı. Yani bu ayrılık dizinin akışını yerinden oynattı.

            Hatta öyle ki Uğur Güneş Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılır ayrılmaz yoğun bir spor programına girmiş ve son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

            Yeni projesi için yoğun bir kampa giren Uğur Güneş'in son hali Instagram'da binlerce beğeni ve yorum almıştı.
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