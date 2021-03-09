Bir Zamanlar Çukurova'ya Uğur Güneş veda etti çarşı pazar karıştı! Esra Dermacıoğlu'ndan sonra 3 başrole daha yol göründü... atv ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yoluna tam gaz devam ederken bir yandan da hem kadrosunu güçlendirmeye hem de bazı vedalara sahne olmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosunu Hande Soral ve Furkan Palalı gibi isimlerle güçlendiren Çukurova'ya bir süre önce Uğur Güneş veda etmişti. Onun ayrılığı sonrası olanlar oldu .