İbrahim Tatlıses'e Star TV'den soğuk duş dansözler kavgalar yetmedi! İbo Show'un ipi çekilde finalin eli kulağında... Her hafta gerek konuklarıyla gerekse yaşananlarla gündeme gelen İbo Show hakkında flaş iddia... Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırının üzerinden 9 yıl geçti. 'İmparator' lakaplı türkücü bu süre zarfından elini eteğini çekmişti. Dönüşü ise kendisiyle özdeşleşen İbo Show'la olmuştu. Başladığı dönem büyük bir heyecan yaratsa da İbo Show reytinglerde her geçen hafta erimeye başladı. Gelen haberler ise hiç iyi değil.