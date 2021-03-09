İbrahim Tatlıses'e Star TV'den soğuk duş dansözler kavgalar yetmedi! İbo Show'un ipi çekilde finalin eli kulağında... Her hafta gerek konuklarıyla gerekse yaşananlarla gündeme gelen İbo Show hakkında flaş iddia... Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırının üzerinden 9 yıl geçti. 'İmparator' lakaplı türkücü bu süre zarfından elini eteğini çekmişti. Dönüşü ise kendisiyle özdeşleşen İbo Show'la olmuştu. Başladığı dönem büyük bir heyecan yaratsa da İbo Show reytinglerde her geçen hafta erimeye başladı. Gelen haberler ise hiç iyi değil.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı.
9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönen İbo Show'da her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyordu.