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    • Televizyon
    • 09.03.2021 11:46
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    • 09.03.2021 11:46
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    'e 'den soğuk duş dansözler kavgalar yetmedi! 'un ipi çekilde finalin eli kulağında

    Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan , uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı 'la ekranlara geri dönüş yapmıştı. 9 yıl aradan sonra 'de 14 Kasım 2020 tarihinde yeniden yayımlanmaya başlamıştı. İlk başladığı günlerde Star TV'nin yüzünü güldüren İbo Show'un reytinglerdeki savaşı saman alevine döndü. Dansöz çıkaran, birbirinden ünlü isimleri konuk eden, kimi zaman kavgalarla gündeme gelen İbo Show'un reytinglere boyun eğdiği ve final yapacağı iddia edildi. Gelin ayrıntılara birlikte bakalım.

    Dansözler kavgalar yetmedi! İbo Show final mi yapıyor?

    İbrahim Tatlıses'e Star TV'den soğuk duş dansözler kavgalar yetmedi! İbo Show'un ipi çekilde finalin eli kulağında... Her hafta gerek konuklarıyla gerekse yaşananlarla gündeme gelen İbo Show hakkında flaş iddia... Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırının üzerinden 9 yıl geçti. 'İmparator' lakaplı türkücü bu süre zarfından elini eteğini çekmişti. Dönüşü ise kendisiyle özdeşleşen İbo Show'la olmuştu. Başladığı dönem büyük bir heyecan yaratsa da İbo Show reytinglerde her geçen hafta erimeye başladı. Gelen haberler ise hiç iyi değil.

    Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı.

    9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönen İbo Show'da her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyordu.

        9 YIL SONRA YENİDEN EKRANLARA DÖNDÜ

        İbo Show 9 yıl aradan sonra Star TV'de 14 Kasım 2020 tarihinde yeniden yayımlanmaya başladı. Reyting ve sosyal medya başarısıyla kanalın yüzünü güldüren İbo Show için sözleşme yeniledi. Ocak ayında İbo Show ile Star TV 13 bölümlük bir anlaşma yaptı.

        İbo Show sözleşme sonrası reytinglerde adeta hüsrana uğradı.

        REYTİNGLERDE HIZLA GERİYE DÜŞTÜ

        Cumartesi akşamları Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor ve Kuzey Yıldızı karşısında zirve yarışına dahil olamayan İbo Show 8. sıraya kadar geriledi.

            İkinci sözleşmenin ardından hayal kırıklığına uğrayan Star TV'nin İbo Show ile ilgili harekete geçti. İddiaya göre kanal yönetimi tarafından alınan karar sonucu İbo Show final yapacak.

            İDDİALAR DOĞRU MU?

            Ortaya atılan iddialar hakkında Star TV ve İbrahim Tatlıse cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.
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