Hercai 62. bölüm izle! Hercai son bölüm izle! Dilşah’ın sinsi planı şoke ediyor…

Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.