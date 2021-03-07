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    • 07.03.2021 20:18
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    Hercai 62. bölüm izle! Hercai son bölüm izle! Dilşah’ın sinsi planı şoke ediyor…

    Hercai 62. bölüm izle! Hercai son bölüm izle sorgulamaları akşam saatlerinde çok daha sık araştırılır oldu. ATV’de Pazar akşamları yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Hercai dizisinde yine heyecan dolu gelişmeler ön plana çıkacak. Dilşah’ın sinsi planı şoke ediyor. Azat ile Gönül’ün evliliği ise yeni bir düşmanlığı mı başlatacak merak konusu oldu. Yeni bölümü internetten izlemek isteyen izleyicilerin merakla araştırdığı Hercai 62. bölüm izle seçeneğine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hercai 62. bölüm izle!

    Pazar akşamları yayınlanan her sahnesiyle heyecanla izlenen Hercai dizisinde neler yaşanacak? Yeni bölümde gerçekleri öğrenen Dilşah Reyyan'I köşeye sıkıştırmaya çalışır, Miran ile Azra'yı evlendireceğini söylemesi ise herkese şoke etkisi yaratır. Azat ile Gönül'ün evlendiğini öğrenen Cihan deliye döner ve savaş başlatır. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Gündemde sıkça araştırılmaya başlanan Hercai 62. bölüm izle! Hercai son bölüm izle sorgulamalarının yanıtını haberimizde derledik.

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    "Senden sonra Azra ile Miran'ı evlendireceğim!"

    Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları.

    Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.
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