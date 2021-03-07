Hercai 62. bölüm izle! Hercai son bölüm izle! Dilşah’ın sinsi planı şoke ediyor…

Pazar akşamları yayınlanan her sahnesiyle heyecanla izlenen Hercai dizisinde neler yaşanacak? Yeni bölümde gerçekleri öğrenen Dilşah Reyyan'I köşeye sıkıştırmaya çalışır, Miran ile Azra'yı evlendireceğini söylemesi ise herkese şoke etkisi yaratır. Azat ile Gönül'ün evlendiğini öğrenen Cihan deliye döner ve savaş başlatır. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Gündemde sıkça araştırılmaya başlanan Hercai 62. bölüm izle! Hercai son bölüm izle sorgulamalarının yanıtını haberimizde derledik.
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"Senden sonra Azra ile Miran'ı evlendireceğim!"
Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları.
Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.