2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer aldı. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etti. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıktı.Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer aldı. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynadı. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi oldu.