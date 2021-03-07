TRT 1'de Teşkilat dizi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi neyi anlatıyor, konusu nedir?

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosundan çekim yerlerine kadar birçok detay merak konusu oldu. Teşkilat son günlerde medya gündeminin en çok konuşulan dizileri arasında bulunuyor. Son olarak 7 Mart 2021 Pazar günü TRT1 ekranlarında yayınlanacağı bilinen diziyle alakalı olarak Teşkilat konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte Teşkilat konusu ve oyuncuları!
TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.
TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?
Teşkilat dizisi 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın danışmanlığında hayata geçirilen 'Teşkilat'ın çekimleri, Ankara'da TIMS&B Productions'ın TRT iş birliğiyle inşa ettiği olağanüstü sette gerçekleşiyor. iddialı yapımının yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor.