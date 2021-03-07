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    • 07.03.2021 17:06
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    TRT 1'de Teşkilat dizi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi neyi anlatıyor, konusu nedir?

    ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Teşkilat dizisinin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Askeri operasyon süreci yürütülürken yaşananları baştan aşağı kaleme alacak Teşkilat, izleyicilerine farklı bir dizi deneyimi yaşatacak. Dizinin başrollerinde , Deniz Baysal Yurtçu, , gibi ünlü oyuncular rol alacak. Peki, , neyi anlatıyor? , nerede çekiliyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    TRT 1'de Teşkilat dizi oyuncuları kimler?

    Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosundan çekim yerlerine kadar birçok detay merak konusu oldu. Teşkilat son günlerde medya gündeminin en çok konuşulan dizileri arasında bulunuyor. Son olarak 7 Mart 2021 Pazar günü TRT1 ekranlarında yayınlanacağı bilinen diziyle alakalı olarak Teşkilat konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte Teşkilat konusu ve oyuncuları!

    TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

    TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

    Teşkilat dizisi 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.

    TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın danışmanlığında hayata geçirilen 'Teşkilat'ın çekimleri, Ankara'da TIMS&B Productions'ın TRT iş birliğiyle inşa ettiği olağanüstü sette gerçekleşiyor. iddialı yapımının yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor.

        TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

        TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapımın başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.

        Dizinin genel hikayesi ise şöyle:

        Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA'ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey'e verilir.

        Birçok gizli operasyona imza atacak ve çalınan bilgilerle kurulacak hain tuzakları önleyecek bu tim için, her biri alanında uzman, ülkenin en başarılı istihbaratçıları seçilir. Ancak görevi kabul etmeleri için çok önemli bir şart vardır: Ölmeyi kabul etmeleri! Hepsi resmi olarak ölecek ve cenaze merasimleri yapılacaktır! En yakınları da dahil olmak üzere kimse yaşadıklarını bilmeyecektir. Vatan için çok önemli bu görevi kabul eden herkes; aileleri ve kendilerini tanıyanlar için, artık birer ölü olacaktır.

        Mete Bey ekipte yer almasını düşündüğü isimlere tek tek ölmeyi teklif eder. Ekip üyeleri içlerindeki vatan sevdasıyla arkalarında ailelerini bırakarak bu teklifi kabul ederler. Artık, kimsenin varlıklarını bilmediği insanlar olarak görevleri, İHA-SİHA merkezine baskın düzenleyen teröristleri ve onların işbirlikçilerini ortaya çıkararak, şehit edilen mühendislerin intikamını almaktır. Vatan uğruna 'yaşarken ölen' bu ekip, yaşadıklarını hiç kimseye belli etmeden zorlu operasyonlara imza atacaklardır. Bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerinin hayatlarını uzaktan izleyecek, yanlarında olamasalar da ellerini tutmaya çalışacaklardır…
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