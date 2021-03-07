Tozkoparan İskender oyuncuları kimler? Tozkoparan İskender Sera Tokdemir kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her Pazar izleyici karşısına çıkan dizinin oyuncuları ve konusu oldukça dikkat çekiyor. Özellikle Tozkoparan İskender'in Rüya'sı Sera Tokdemir'in özel hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. İşte güzel ve başarılı oyuncu Sera Tokdemir ile ilgili tüm detaylar…
TOZKOPARAN İSKENDER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Salih ve Rüya'nın evlenme kararını başta İskender olmak üzere Mavi Ay büyük bir sevinçle karşılar. Ancak nikah saati geldiğinde, İskender arkadaşlarının geç kaldığını fark eder. Mavi Ay'ın nikaha yetişmesi kolay olmayacaktır. Okul başkanı seçilen Arda, Kasırga Kuralları'nı kaldırdığı söyleyince Tayfun'u çileden çıkarır. Okuldaki gücünü iyice kaybetmeye başlayan Kasırga, Mavi Ay'ı alt etmek için bir plan yapar. Diğer yandan TAYGU Koleji'ne ziyarete gelen Alara, karşılaşma gününü ve karşılaşacakları takımı belirlemek için bir toplantı yapar. Karşılaşma, geleneksel okçuluk üzerinden yapılacaktır. Ancak ufak bir sorun vardır. Mavi Ay geleneksel okçulukta başarılı olmasına rağmen TAYGU Koleji'nin asıl takımı Kasırga'dır. Mavi Ay ise yedek takımdır. Bu sorunu çözmek için Salih ve Giovanni liderliğinde iki takım anlaşır ve kozlarını paylaşmaya karar verirler.
Kasırga Kuralları tarih mi oluyor? Okullar arası turnuvaya hangi takım katılacak? Kasırga'nın Mavi Ay'ı alt etmek için yaptığı plan ne? Mavi Ay nikaha yetişebilecek mi? İskender Kasırga'nın planını bozabilecek mi?
TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU VE OYUNCULARI
Tozkoparan İskender Zaman Yolculuğu Yapıyor…
Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.
12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak.
Sürpriz İsimler Kadroya Dahil oluyor…
Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.
Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.