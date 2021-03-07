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    • 07.03.2021 18:18
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    • 07.03.2021 18:18
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    TRT 1 ekranlarında her Pazar 17:30’da ekrana gelen ? Gündemde dizi severler tarafından merakla araştırılan bu sorunun yanıtını haberimizde derledik. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide özellikle bazı karakterler ön plana çıkıyor, bunlardan biri de Tozkoparan İskender Rüya oluyor. Rüya karakterini canlandıran Sera Tokdemir’in özel hayatı da sıklıkla araştırılıyor. Peki , ?

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    Tozkoparan İskender oyuncuları kimler?

    Tozkoparan İskender oyuncuları kimler? Tozkoparan İskender Sera Tokdemir kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her Pazar izleyici karşısına çıkan dizinin oyuncuları ve konusu oldukça dikkat çekiyor. Özellikle Tozkoparan İskender'in Rüya'sı Sera Tokdemir'in özel hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. İşte güzel ve başarılı oyuncu Sera Tokdemir ile ilgili tüm detaylar…

    TOZKOPARAN İSKENDER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Salih ve Rüya'nın evlenme kararını başta İskender olmak üzere Mavi Ay büyük bir sevinçle karşılar. Ancak nikah saati geldiğinde, İskender arkadaşlarının geç kaldığını fark eder. Mavi Ay'ın nikaha yetişmesi kolay olmayacaktır. Okul başkanı seçilen Arda, Kasırga Kuralları'nı kaldırdığı söyleyince Tayfun'u çileden çıkarır. Okuldaki gücünü iyice kaybetmeye başlayan Kasırga, Mavi Ay'ı alt etmek için bir plan yapar. Diğer yandan TAYGU Koleji'ne ziyarete gelen Alara, karşılaşma gününü ve karşılaşacakları takımı belirlemek için bir toplantı yapar. Karşılaşma, geleneksel okçuluk üzerinden yapılacaktır. Ancak ufak bir sorun vardır. Mavi Ay geleneksel okçulukta başarılı olmasına rağmen TAYGU Koleji'nin asıl takımı Kasırga'dır. Mavi Ay ise yedek takımdır. Bu sorunu çözmek için Salih ve Giovanni liderliğinde iki takım anlaşır ve kozlarını paylaşmaya karar verirler.
    Kasırga Kuralları tarih mi oluyor? Okullar arası turnuvaya hangi takım katılacak? Kasırga'nın Mavi Ay'ı alt etmek için yaptığı plan ne? Mavi Ay nikaha yetişebilecek mi? İskender Kasırga'nın planını bozabilecek mi?

    TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU VE OYUNCULARI

    Tozkoparan İskender Zaman Yolculuğu Yapıyor…
    Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.
    12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak.
    Sürpriz İsimler Kadroya Dahil oluyor…
    Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.
    Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.

        SERA TOKDEMİR KİMDİR?

        Sera Tokdemir, 11 Nisan 1981 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır.Üniversitede öğrenim gördüğü yıllarda okulun tiyatro grubuna dahil olmuş daha sonra ise Zirve Sanat Merkezi'nde Şan ve Tiyatro eğitimi almıştır.

        İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı İstanbul Çocukları dizisi ile yaşamış; Kertenkele, Analı Oğullu, Yüksek Giriş, Ben de Özledim, Hayat Devam Ediyor, Kapalı Çarşı, Kanıt ve Ey Aşk Nerdesin, Su ve Ateş, Bana Bir Soygun Yaz, Çakallarla Dans ve Aşk Geliyorum Demez gibi yapımlarda rol almıştır.2003 yılında dönemin Beşiktaş kalecilerinden Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğnden Boran Göksel Gencer adında bir oğlu oldu. 2009 yılında eşinden ayrıldı.Sera Tokdemir son olarak, Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde Şükran karakterine hayat vermişti. Sera Tokdemir, 1.68 metre boyunda, 51 kilo ve Koç burcudur.

        Sera Tokdemir'in rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Mucize 2: Aşk (Şükran) (Sinema Filmi)
        2016 – Diriliş Ertuğrul (Marya) (TV Dizisi)
        2014 – Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)
        2014 – Analı Oğullu (Lal) (TV Dizisi)
        2013 – Yüksek Giriş (Ece) (TV Dizisi)
        2013 – Su ve Ateş (Sinema Filmi)
        2013 – Ben de Özledim (TV Dizisi)


        2012 – Bana Bir Soygun Yaz (Papatya) (Sinema Filmi)
        2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (Zeliha Bakırcı) (TV Dizisi)
        2010 – Çakallarla Dans (Sinema Filmi)
        2010 – 2012 – Kanıt (Zeynep) (TV Dizisi)
        2009 – Kapalı Çarşı (Melek) (TV Dizisi)
        2009 – Hırçın Kız Kadife (Sibel) (TV Filmi)
        2009 – Ey Aşk Nerdesin (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)
        2009 – Aşk Geliyorum Demez (Şebnem) (Sinema Filmi)
        2009 – İstanbul Çocukları (Ceren) (TV Dizisi)
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