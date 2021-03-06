Attack on Titan nasıl izlenir? Popüler anime Attack on Titan 4. sezon hangi kanalda?

ATTACK ON TITAN KONUSU!

Yüzyıllar önce insanlık, en büyük avcısıyla tanışmış; nereden geldikleri bilinmeyen devler tarafından saldırılara uğrayarak yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bu katliamdan da sadece kendilerini yüksek duvarların ardına hapsederek dışarıdaki devlerden korunabilen az bir nüfus kurtulmuştur.

Üç kademeden oluşan bu duvarların en dışındakinin adı Maria, ortadakinin Rose ve en içtekinin ise Sina'dır.