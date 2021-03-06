Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 06.03.2021 17:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2021 17:27
    ABONE OL

    nasıl izlenir? Popüler anime hangi kanalda?

    4. sezon yeni bölümleriyle ülkemizde de büyük bir takipçi kitlesi edindi. Dizi severler popüler anime Attack on Titan izleme yolları hakkında araştırma yapıyor. Peki ? ?

    takvim.com.tr
    Attack on Titan nasıl izlenir? Popüler anime Attack on Titan 4. sezon hangi kanalda?

    Attack on Titan 4. sezon hangi kanalda? Attack on Titan nasıl izlenir? Sevilen anime dizisi Attack on Titan hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Her hafta yeni bölümleri yayınlanan anime dizisinin 4. sezonunda heyecan dorukta. Peki, Attack on Titan hangi kanalda? Attack on Titan nasıl izlenir?

    ATTACK ON TITAN HANGİ KANALDA?

    Sevilen dizinin Türkiye'de herhangi bir resmi yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Dolayısıyla bu animeyi ülkemizden izleme şansı yok.

    ATTACK ON TITAN KONUSU!

    Yüzyıllar önce insanlık, en büyük avcısıyla tanışmış; nereden geldikleri bilinmeyen devler tarafından saldırılara uğrayarak yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bu katliamdan da sadece kendilerini yüksek duvarların ardına hapsederek dışarıdaki devlerden korunabilen az bir nüfus kurtulmuştur.

    Üç kademeden oluşan bu duvarların en dışındakinin adı Maria, ortadakinin Rose ve en içtekinin ise Sina'dır.

        Bu arada tüm insanlık büyük oranda askeri sisteme yatırım yapmaktadır. Surlarda gözcülük yapıp şehirleri koruyan "Garnizon", duvarın dışına çıkarak titanları araştıran "Keşif Birlikleri" ve kralın emrinde olup şehrin Sina içerisinde kalan elit bölümünün düzeni sağlayan "Askeri İnzibat" olmak üzere üçe ayrılan askeri yapısıyla insanlık savunmasını sistemleştirir.

        Bu şekilde yaklaşık 100 yıl geçer ve bir gün devasa duvarlardan daha büyük bir dev belirerek duvarı yıkar. Böylece devler insanlara tekrar saldırmaya başlar. İnsanlık tekrar yok olmanın eşiğinde midir? Yoksa bu sefer insanlığın bir umut ışığı mı vardır?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Attack on Titan nasıl izlenir? Popüler anime Attack on Titan 4. sezon hangi kanalda?
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ