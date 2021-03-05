Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarına göre kimseye zirveye kaptırmıyor. Heyecanın dorukta olduğu dizide Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkıyor. Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır. Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir. O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçti. Behice'nin ölümü ve Fikret'in mektubunun ortaya çıkması sonrası izleyicler Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı ve gelecek hafta neler olacağına odaklandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir boşanmak istiyor

FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ!

Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez!