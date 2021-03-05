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    • 05.03.2021 13:09
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    • 05.03.2021 13:09
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    'in fettan Ela'sı detayını yutmadı! Bu gerçeği duyan inanamadı sonra da çileden çıktı

    Son dönemin en revaçta isimlerinden biri oldu . Çarşamba akşamları yayınlanan adlı dizide Ela karakterine hayat veren 25 yaşındaki oyuncu bugüne kadar , , , gibi dizilerde rol aldı. Sosyal medyada da 1 milyon aşkın takipçi sayısıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde , , , , gibi isimlerle rol alan İlayda Alişan hakkında ortaya çıkan bir gerçek izleyiciyi önce şaşırtmaya ardından çıldırtmaya yetti.

    İlayda Alişan izleyiciyi küplere bindirdi!

    Masumiyet'in fettan Ela'sı İlayda Alişan detayını yutmadı! Bu gerçeği duyan inanamadı sonra da çileden çıktı... İzleyiciler Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan kimdir sorusunun yanıtını ararken öyle bir gerçekle karşılaştı ki küplere bindi. İlk bölümü 24 Şubat'ta izleyiciyle buluşan Masumiyet, yaşadığı felaket sonrası ölüm kalım savaşı veren Ela'nın hikayesi seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Ancak dikkat edilmeyen bir detayı seyirici fark edince olanlar oldu...

    Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet'in Ela'sının yaşını sosyal medyada olay oldu.

    İlayda Alişan'ın dizide 19 yaşındaki bir genç kızı canlandırmasına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

        İlayda Alişan'ın 25 yaşında olup 19 yaşındaki bir karakteri canlandırmasına izleyenler yaşının hikayenin inandırıcılığını olumsuz etkilediğini belirtti.

        Daha önce dizinin isminin "Yaşı 19" olacağı duyurulmuştu. Yapım ekibi son karar olarak "Masumiyet" isminde karar kılmıştı.

        İLKER ASLINDA CEM GARİPOĞLU MU?

        Geçtiğimiz günlerde Masumiyet dizisiyle ilgili ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. Dizide sevgilisi Ela'yı (İlayda Alişan) canavarca hislerle darp edip öldü sanarak çöpe atan zengin ailenin oğlu İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak yazıldığı öne sürüldü.

            İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

            Masumiyet dizisinde Ela'yı canlandıran İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

            Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

            2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı.
                Haberler Magazin Masumiyet'in fettan Ela'sı İlayda Alişan detayını yutmadı! Bu gerçeği duyan inanamadı sonra da çileden çıktı
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