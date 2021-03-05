Masumiyet'in fettan Ela'sı İlayda Alişan detayını yutmadı! Bu gerçeği duyan inanamadı sonra da çileden çıktı... İzleyiciler Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan kimdir sorusunun yanıtını ararken öyle bir gerçekle karşılaştı ki küplere bindi. İlk bölümü 24 Şubat'ta izleyiciyle buluşan Masumiyet, yaşadığı felaket sonrası ölüm kalım savaşı veren Ela'nın hikayesi seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Ancak dikkat edilmeyen bir detayı seyirici fark edince olanlar oldu...