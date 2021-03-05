Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Arka Sokaklar Yasemin gerçek adı ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Televizyonların uzun soluklu dizisinde eskiden yer alan, hala devam eden ve yeni gelen yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor. Yıllar önce oyunculuk deneyimi bulunan, ünlü şarkıcı Alişan ile evli olan Buse Varol Arka Sokaklar'da Yasemin karakterine hayat vermişti. İşte hayatına dair bilgiler…
ARKA SOKAKLAR YASEMİN KİMDİR?
Ekibin genç kadın polisidir. Kendi gibi genç olan erkek partneri Arda ile beraber çalışır acemidir ekiple çoğunlukla beraber operasyonlara ve görevle gitmiştir 2 sezon boyunca dizi de yer almış sonra tayini nedeniyle ayrılmıştır.
BUSE VAROL KİMDİR?
Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol, hayatını değiştiren kararı ise 2012 yılında aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra önce modellik ardından oyunculuk yapmaya başladı.
Kariyerine oyunculukla devamla etmek isteyen Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak başrollerinde Selda Alkor ve Yücel Erten gibi usta isimlerinde yer aldığı, 2012 yapımı Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ekibine katıldı, bu dizide Polis Memuru Yasemin'i canlandırdı.