Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.03.2021 17:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2021 17:23
    ABONE OL

    Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Arka Sokaklar Yasemin gerçek adı ne?

    Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Kanal D’nin uzun soluklu dizisinin oyuncularının gerçek hayatları merakla ve heyecanla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu noktada gündemde sıkça sorgulananlar bilgilerden biri de Arka Sokaklar Yasemin gerçek adı ne? Oluyor. Şimdilerde oyunculuğu bırakan ve ünlü bir sanatçı ile evlenerek çocuk sahibi olan güzel oyuncu hakkında bilgileri haberimizde derledik. İşte Arka Sokaklar Yasemin karakteri ile ilgili detaylar…

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar Yasemin kimdir?

    Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Arka Sokaklar Yasemin gerçek adı ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Televizyonların uzun soluklu dizisinde eskiden yer alan, hala devam eden ve yeni gelen yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor. Yıllar önce oyunculuk deneyimi bulunan, ünlü şarkıcı Alişan ile evli olan Buse Varol Arka Sokaklar'da Yasemin karakterine hayat vermişti. İşte hayatına dair bilgiler…

    ARKA SOKAKLAR YASEMİN KİMDİR?

    Ekibin genç kadın polisidir. Kendi gibi genç olan erkek partneri Arda ile beraber çalışır acemidir ekiple çoğunlukla beraber operasyonlara ve görevle gitmiştir 2 sezon boyunca dizi de yer almış sonra tayini nedeniyle ayrılmıştır.

    BUSE VAROL KİMDİR?

    Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol, hayatını değiştiren kararı ise 2012 yılında aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra önce modellik ardından oyunculuk yapmaya başladı.

    Kariyerine oyunculukla devamla etmek isteyen Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak başrollerinde Selda Alkor ve Yücel Erten gibi usta isimlerinde yer aldığı, 2012 yapımı Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ekibine katıldı, bu dizide Polis Memuru Yasemin'i canlandırdı.

        2018 yapımı Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. 2018 Şubat ayında ise TRT 1'in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi'nde tanıştığı şarkıcı Alişan ile kısa sürede evlilik kararı aldı. Alişan, Buse Varol'a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu. Evlilik hazırlıkları sık sık medyaya konu olan Buse Varol- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, erkek bebek beklediklerini de kişisel hesaplarından duyurdu, adını Burak koydular. geçtiğimiz Cumartesi günü ise Eliz ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Arka Sokaklar Yasemin gerçek adı ne?
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ