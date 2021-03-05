Arka Sokaklar Yasemin kimdir? Arka Sokaklar Yasemin gerçek adı ne?

ARKA SOKAKLAR YASEMİN KİMDİR?

Ekibin genç kadın polisidir. Kendi gibi genç olan erkek partneri Arda ile beraber çalışır acemidir ekiple çoğunlukla beraber operasyonlara ve görevle gitmiştir 2 sezon boyunca dizi de yer almış sonra tayini nedeniyle ayrılmıştır.

BUSE VAROL KİMDİR?

Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol, hayatını değiştiren kararı ise 2012 yılında aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra önce modellik ardından oyunculuk yapmaya başladı.