Arka Sokaklar Cemal öldü mü? Arka Sokaklar Cemal'e hayat veren Yiğitcan Ergin diziden ayrılacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Cuma akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Bu haftaki olaylarda en dikkat çeken Cemal'in vurulması oluyor ve ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Peki Yiğitcan Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?
ARKA SOKAKLAR CEMAL ÖLDÜ MÜ?
Arka Sokaklar Cemal'in ölüp ölmediği henüz belli değil. Yeni bölümde Cemal'in son durumu belli olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ekibimiz, öldürülen sarışın ve beyaz tenli kadın dosyasıyla şaşırtıcı bir olayla karşı karşıya kalıyor. Tüm öldürülen kadınların Selin ile olan benzerliği Ali'nin dikkatini çekiyor. Cezaevindeyken eski polis olan ve Selin'e saplantılı bir aşk besleyen Halis ile yaptığı kavgalar sırasında fark ettiği bu yönü yüzünden nokta atış bir tahminde bulunur. Selin'in de hayatının tehlikede olduğunu bilen ekibimiz hemen Halis'in peşine düşer. Yakalanması zor olan Halis'in yanında ona yardımcı olan birisi daha vardır.
Bu sırada ekip, Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Medar'ın hücre evlerine baskınlar düzenler. Yavaş yavaş Medar'a ulaşmaya başlayan ekibimiz Cemal'den sonra yeni bir acıyla karşı karşıya kalırlar. Medar'ın yerini tespit eden ekip dört bir koldan onu sıkıştırmıştır. Medar, ekibe ateş açmaya başlar. Çıkan çatışma sırasında Mesut vurulur.
Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de
YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR?
Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Racon Ailem İçin isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde rol almıştır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Yiğitcan Ergin, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.