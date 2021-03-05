ARKA SOKAKLAR CEMAL ÖLDÜ MÜ?



Arka Sokaklar Cemal'in ölüp ölmediği henüz belli değil. Yeni bölümde Cemal'in son durumu belli olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ekibimiz, öldürülen sarışın ve beyaz tenli kadın dosyasıyla şaşırtıcı bir olayla karşı karşıya kalıyor. Tüm öldürülen kadınların Selin ile olan benzerliği Ali'nin dikkatini çekiyor. Cezaevindeyken eski polis olan ve Selin'e saplantılı bir aşk besleyen Halis ile yaptığı kavgalar sırasında fark ettiği bu yönü yüzünden nokta atış bir tahminde bulunur. Selin'in de hayatının tehlikede olduğunu bilen ekibimiz hemen Halis'in peşine düşer. Yakalanması zor olan Halis'in yanında ona yardımcı olan birisi daha vardır.