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    • 05.03.2021 20:32
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    ! ! Fatih hakkında beklenmedik karar…

    Akıncı 10. bölüm izle! sorgulamaları akşam saatlerinde sıklıkla yapılır oldu. ATV’de Cuma akşamları yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Akıncı dizisinde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı daha da heyecanlandırdı ve okula gelen müfettişin Fatih hakkında beklenmedik bir karar vermesi şoke etkisi yaratacak. Yeni bölümü internetten izlemek isteyen izleyicilerin merakla araştırdığı Akıncı 10. bölüm izle seçeneğine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Akıncı 10. bölüm canlı izle! Akıncı son bölüm izle! Fatih hakkında beklenmedik karar…

    Cuma akşamları yayınlanan her sahnesiyle heyecanla izlenen ve ekrana kilitleyen Akıncı dizisinde yine beklenmedik gelişmeler yaşanacak? Yeni bölümde Deniz'in ölümünün yankıları sürerken bir yandan da Meryem ile Nergis karşılaşmasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Gündemde sıkça araştırılmaya başlanan Akıncı 10. bölüm izle! Akıncı son bölüm izle sorgulamalarının yanıtını haberimizde derledik.

    AKINCI 10. BÖLÜM ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    "Gel vazgeçelim hiç zorlamadan, Sen aklı selim, ben yorgun adam... Bir yer bulalım, dünyadan uzak..."

    Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Sıra dışı konusu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akıncı 9. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Akıncı'da bu hafta yaşanacaklar...

    AKINCI'DA BU HAFTA...

    Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir.

        Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir.

        Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

        AKINCI OYUNCULARI

        Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın oyuncu kadrosunda; Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi isimler yer alıyor.
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