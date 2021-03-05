Akıncı 10. bölüm canlı izle! Akıncı son bölüm izle! Fatih hakkında beklenmedik karar…

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"Gel vazgeçelim hiç zorlamadan, Sen aklı selim, ben yorgun adam... Bir yer bulalım, dünyadan uzak..."



Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sıra dışı konusu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akıncı 9. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Akıncı'da bu hafta yaşanacaklar...