Cuma gecesi için reyting sonuçları araştırmaları akşam saatlerinde hız kazandı. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak ediliyor ve her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam ekranlarda Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Seni Çok Bekledim gibi birbirinden güzel diziler izleyicilerle buluştu. Gün sona ererken hangisinin daha çok izlendiği arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Peki, Akıncı, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar kim birinci oldu? İşte detaylar...
5 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Mart Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İşte dünün reyting sonuçları;
REYTİNG SONUÇLARI 4 MART 2021
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUCİZE DOKTOR FOX
4 MÜE ANLI İLE TATLI SERT ATV
5 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV
6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
7 ALEV ALEV SHOW TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 SURVİVOR TV8
10 SHOW ANA HABER SHOW TV