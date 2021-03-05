Cuma gecesi için reyting sonuçları araştırmaları akşam saatlerinde hız kazandı. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak ediliyor ve her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam ekranlarda Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Seni Çok Bekledim gibi birbirinden güzel diziler izleyicilerle buluştu. Gün sona ererken hangisinin daha çok izlendiği arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Peki, Akıncı, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar kim birinci oldu? İşte detaylar...