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    • 04.03.2021 11:01
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    • 04.03.2021 11:01
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    en çok izlenen dizisinden bile vazgeçti gözünün yaşına bakmadı! 2 dizinin birden fişi çekildi finale yürüyor

    Yavaş yavaş sezon sonuna doğru yaklaşılırken, televizyon dizilerinin makus talihi yine değişmiyor. Ayrılık rüzgarları bu kez dizileri için yönünde esmeye başladı. Bu sezonda ve gibi flaş işlere imzasını atan kamu yayıncısı TRT 1 hiç beklenmedik bir kararla 2 dizisinin birden ipini çekmek, final yaptırmak için çoktan kolları sıvadı. Reyting mücadelesinde gözlerinin yaşına bakılmayan bu dizilerin izleyicileri için artık son bölümler. İşte TRT 1'de ömrünü tüketen ve finale adım adım giden o diziler...

    TRT 1 en çok izlenen dizisinden bile vazgeçti

    TRT 1 en çok izlenen dizisinden bile vazgeçti gözünün yaşına bakmadı! 2 dizinin birden fişi çekildi finale yürüyor... Final rüzgarlarının ayak sesleri daha şimdiden duyulmaya başladı. İlk olaraksa TRT 1 dizileri için eseceğe benziyor. Bu sezonda pek çok olay yaratan diziye imzasını atan TRT 1 gelecek sezon projeleri için 2 dizisinin gözünün yaşına bakmadı çoktan fişini çekti bile. Bu final haberleri izleyicinin kalbini çok kıracak cinsten. İşte TRT 1'de ekranlarda son kez izleyeceğimiz o diziler.

    Televizyon dizilerinin kaderi bu sezon da değişmiyor. Reyting mücadelesinde geride kalan yapımlar birer birer ekrana veda ediyor.

    Diziseverleri üzecek son final haberiyse TRT 1'den geldi. Yeni başlayan Teşkilat dizisiyle birlikte TRT 1, iki dizinin birden ekran yolculuğuna son veriyor.

        Barbaros dizisinin hazırlıkları sürüyor ama henüz çekimler başlamadı. Hay Sultan dizisi için de çekimlerin başladığı biliniyor. Başka projeler de geliyor. Hal böyle olunca performansı düşen ya da ömrünü tamamlayan diziler bir bir veda edecek.

        Daha önce yayın günü değiştirilen aile komedi dizisi Tövbeler Olsun, 32. bölümde final yapacak.

        Gün değiştiren ve bu haftadan itibaren perşembe akşamı yayınlanacak olan dizinin geriye 5 bölümü kaldı. 28. bölümü yarın yayınlanacak olan komedi dizisinin 32. bölümde final yapması yönünde karar alındı.

            TRT1 ekranlarında final yapması yönünde karar alınan bir başka dizi ise 5. sezonu süren Payitaht Abdülhamid oldu. Bülent İnal'ın başrollerinde yer aldığı dizinin son aylarda düşen reytingleri dikkatleri çekiyordu.

            Dört yıldır cuma akşamlarına damga vuran dizinin 155 bölüme tamamlanması planlanıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Payitaht Abdülhamid'in reytingleri bu sezon düşmesine karşın, planlamanın bu şekilde yapıldığı konuşuluyor.

            PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNİN KONUSU

            Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.
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