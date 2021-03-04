TRT 1 en çok izlenen dizisinden bile vazgeçti gözünün yaşına bakmadı! 2 dizinin birden fişi çekildi finale yürüyor... Final rüzgarlarının ayak sesleri daha şimdiden duyulmaya başladı. İlk olaraksa TRT 1 dizileri için eseceğe benziyor. Bu sezonda pek çok olay yaratan diziye imzasını atan TRT 1 gelecek sezon projeleri için 2 dizisinin gözünün yaşına bakmadı çoktan fişini çekti bile. Bu final haberleri izleyicinin kalbini çok kıracak cinsten. İşte TRT 1'de ekranlarda son kez izleyeceğimiz o diziler.
Televizyon dizilerinin kaderi bu sezon da değişmiyor. Reyting mücadelesinde geride kalan yapımlar birer birer ekrana veda ediyor.
Diziseverleri üzecek son final haberiyse TRT 1'den geldi. Yeni başlayan Teşkilat dizisiyle birlikte TRT 1, iki dizinin birden ekran yolculuğuna son veriyor.