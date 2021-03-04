TRT 1 en çok izlenen dizisinden bile vazgeçti gözünün yaşına bakmadı! 2 dizinin birden fişi çekildi finale yürüyor... Final rüzgarlarının ayak sesleri daha şimdiden duyulmaya başladı. İlk olaraksa TRT 1 dizileri için eseceğe benziyor. Bu sezonda pek çok olay yaratan diziye imzasını atan TRT 1 gelecek sezon projeleri için 2 dizisinin gözünün yaşına bakmadı çoktan fişini çekti bile. Bu final haberleri izleyicinin kalbini çok kıracak cinsten. İşte TRT 1'de ekranlarda son kez izleyeceğimiz o diziler.