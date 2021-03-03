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    • 04.03.2021 00:59
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    49. bölüm fragmanı yayında! "Evvela mesele çözülecek sonra da kelleler düşecek"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi 'da bu hafta dikkat çekecek gelişmeler yaşanacak. Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Evvela mesele çözülecek, sonra da kelleler düşecek!" sözleri öne çıktı.

    Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayında!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çekecek gelişmeler yaşanacak.

    Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Evvela mesele çözülecek, sonra da kelleler düşecek!" sözleri öne çıktı.

    İşte yeni fragman:

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

    OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY
    Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur.

        Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder.

        Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

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