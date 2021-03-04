İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan yaşı boyu kaç, nereli, hangi dizilerde oynadı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Pek çok dizi ve film projesinde rastladığımız ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor ve özellikle izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İlayda Alişan ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik.