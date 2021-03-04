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    • 04.03.2021 15:56
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    Ekranların genç yüzü, rol aldığı yeni dizi ile birlikte daha çok gündeme gelmeye başlayan ? Sosyal medyada da oldukça aktif olan ve güzel başarılı oyunculukları ile hafızalara kazınan ’ın özel hayatına dair bilgiler gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. , , ? Sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

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    İlayda Alişan kimdir?

    İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan yaşı boyu kaç, nereli, hangi dizilerde oynadı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Pek çok dizi ve film projesinde rastladığımız ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor ve özellikle izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İlayda Alişan ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

    İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

    İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.

    İlayda Alişan, Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırdı. Şimdi ise Masumiyet dizisinde rol alıyor.

    İlayda Alişan 1.58 metre boyunda, 48 kilodur.

        MASUMİYET DİZİSİNDEKİ ELA KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR!

        Masumiyet dizisinin Ela'sı Bahar'ın 19 yaşındaki kızıdır. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun eeeen başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.


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        Haberler Televizyon İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan yaşı boyu kaç, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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