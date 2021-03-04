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İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?
İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.
İlayda Alişan, Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırdı. Şimdi ise Masumiyet dizisinde rol alıyor.
İlayda Alişan 1.58 metre boyunda, 48 kilodur.