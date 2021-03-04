4 Mart Perşembe reyting sonuçlarını merak eden izleyiciler sonuçları öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oldu. Bu akşam ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova, Survivor, Alev Alev ve Akrep gibi önemli yapımlar vardı. İşte detaylar...
4 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
4 Mart Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bugünün reyting sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanması ve izleyicilere duyurulması bekleniyor.
İşte dünün reyting sonuçları;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUŞ OSMAN ATV
2 SADAKATSİZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
6 KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV
7 SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D
8 ATV ANA HABER ATV