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    • 04.03.2021 15:46
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    • 04.03.2021 15:46
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    : Bir Zamanlar Çukurova, Survivor, Akrep, Alev Alev kim birinci oldu?

    hakkındaki araştırmalar için heyecanlı bekleyiş giderek artıyor. Bu akşam TRT 1'de Tövbeler Olsun, Star TV'de Akrep, Show TV'de Alev Alev, TV8'de Survivor ve ATV'de Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle izleyicilerini ağırladı. Bu kapsamda izleyiciler kimin birinci olduğunu merak etmeye başladı. Peki, 4 Mart Perşembe na göre kim birinci oldu? İşte merak edilen detaylar...

    4 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    4 Mart Perşembe reyting sonuçlarını merak eden izleyiciler sonuçları öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oldu. Bu akşam ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova, Survivor, Alev Alev ve Akrep gibi önemli yapımlar vardı. İşte detaylar...

    4 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    4 Mart Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bugünün reyting sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanması ve izleyicilere duyurulması bekleniyor.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 KURULUŞ OSMAN ATV

    2 SADAKATSİZ KANAL D

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    6 KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV

    7 SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D

    8 ATV ANA HABER ATV

        9 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8

        10 MASUMİYET FOX

        AB İLK 10 PROGRAM

        1 SADAKATSİZ KANAL D

        2 KURULUŞ OSMAN ATV

        3 SELCUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

        4 MASUMİYET FOX

        5 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8

        6 SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D

        7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

        8 KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV
            Haberler Televizyon 4 Mart Perşembe reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Survivor, Akrep, Alev Alev kim birinci oldu?
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