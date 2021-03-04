4 Mart Perşembe reyting sonuçlarını merak eden izleyiciler sonuçları öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oldu. Bu akşam ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova, Survivor, Alev Alev ve Akrep gibi önemli yapımlar vardı. İşte detaylar...

4 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mart Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bugünün reyting sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanması ve izleyicilere duyurulması bekleniyor.

İşte dünün reyting sonuçları;