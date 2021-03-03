Kara Şaman Togay, Papalık ajanları Süleyman ve Melik'in teşviki ile uç bölgesine geldi. Togay, ikiliyle buluşmayı beklerken, Osman Bey'in talimatıyla hainleri ortaya çıkarmaya çalışan Göktuğ'u karşısında buldu.

Göktuğ yanında getirdiği sahte belgeleri kullanarak hainlerin kim olduğunu bulmayı umarken Togay'ı karşısında bulunca şoke oldu. Togay, Geyhatu'ya ihanet etmenin cezasını Göktuğ'a ödeteceğini söylerek sürpriz biçimde saldırıya geçti ve Kuman askerlerini büyük bir ustalıkla saf dışı bıraktı.

Togay ile amansız bir mücadeleye girişen Göktuğ düşmanı ile baş edemeyerek yaralandı ve zorlukla kaçmayı başardı. Togay, Kuman askerlerinin çoğunu acımasızca öldürdü.

Acımasız kişiliği ve savaş sanatındaki ustalığı ile dikkat çeken Kara Şaman Togay, uç bölgesinde Osman Bey'in yeni belalısı olacağının sinyalini böylece verdi.

Moğol belasını uç bölgesine getiren Kara Şaman Togay aslında kim? Papalık ajanları Kara Şaman Togay'ı Osman Bey'e karşı nasıl kullanacak? Osman Bey Moğol belasından kurtulmak için nasıl bir strateji kuracak? Kara Şaman Togay'ın gelişi Osman Bey'in Türk obalarını birleştirme planını nasıl etkileyecek?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 48'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.