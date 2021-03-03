Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı. Özdemir, "Al Yazmalım" isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılı Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynadı. 2015 yılında başlayan 'Racon: Ailem İçin" dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile kamera karşısına geçti. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle yayından kaldırıldı. 2015 yılında Show TV'de "Acı Aşk" başlıklı diziye başladı. Dizi, 13 Mart 2016'da 13'üncü bölümde ekranlara veda etti. Star Tv'nin fenomen dizisi "Kiralık Aşk"ın ikinci sezonunda "Pamir Marden" karakteriyle ekranlara geri döndü.