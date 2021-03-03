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    • 03.03.2021 21:43
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    • 03.03.2021 21:43
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    Akşam kuşağı izleyicileri gündmede sıklıkla ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. ATV’de Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicileri her bölümü ile ekrana kilitleyen dizideki karakterler ileyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle Flatyos karakteri ön plana çıkıyor ve canlandıran kişinin hayatına dair bilgiler de sorgulanıyor. Peki , ? İşte hakkındaki detaylar…

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman Flatyos kimdir?

    Kuruluş Osman Flatyos kimdir? Flatyos tarihte var mı, kim canlandırıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisinde heyecan hız kesmiyor, bu akşam yine yeni bölümüyle nefes kesen sahneler yansıtıyor. Dizideki karakterler de izleyiciler tarafından merak konusu oluyor, özellikle Flatyos'u canlandıran oyuncu hakkında bilgileri derledik.

    FLATYOS KİMDİR?

    Dizide Flatyos karakteri öne çıkarken izleyiciler bu kişinin gerçekte var olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak tarih kitaplarına bakıldığında Bizans komutanları arasında Flatyos adın bir komutan bulunmuyor. Bu karakter senaryo gereği diziye dahil olmuştur.

    Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölümü seyirci karşısına çıktı. Kiralık Aşk, Bir Aşk Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Seçkin Özdemir diziye Flatyos karakteriyle katıldı. Kuruluş Osman'da Bizans komutanı Flatyos'un obayadaki hain planları ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

    KURULUŞ OSMAN'IN FLAYTOS'U SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

    Seçkin Özdemir 25 Ağustos 1981 tarihinde doğdu. 2000 senesinde Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından "Red Fm" de radyo programcılığına başladı. Antalya, İstanbul ve Bodrum'da DJ olarak çalıştı.

    2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programı sunmaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin "Yaban Gülü" dizisinde "Burak" karakterini oynadı.

        Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı. Özdemir, "Al Yazmalım" isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılı Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynadı. 2015 yılında başlayan 'Racon: Ailem İçin" dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile kamera karşısına geçti. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle yayından kaldırıldı. 2015 yılında Show TV'de "Acı Aşk" başlıklı diziye başladı. Dizi, 13 Mart 2016'da 13'üncü bölümde ekranlara veda etti. Star Tv'nin fenomen dizisi "Kiralık Aşk"ın ikinci sezonunda "Pamir Marden" karakteriyle ekranlara geri döndü.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman Flatyos kimdir? Flatyos tarihte var mı, kim canlandırıyor?