Kuruluş Osman Flatyos kimdir? Flatyos tarihte var mı, kim canlandırıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisinde heyecan hız kesmiyor, bu akşam yine yeni bölümüyle nefes kesen sahneler yansıtıyor. Dizideki karakterler de izleyiciler tarafından merak konusu oluyor, özellikle Flatyos'u canlandıran oyuncu hakkında bilgileri derledik.
FLATYOS KİMDİR?
Dizide Flatyos karakteri öne çıkarken izleyiciler bu kişinin gerçekte var olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak tarih kitaplarına bakıldığında Bizans komutanları arasında Flatyos adın bir komutan bulunmuyor. Bu karakter senaryo gereği diziye dahil olmuştur.
Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölümü seyirci karşısına çıktı. Kiralık Aşk, Bir Aşk Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Seçkin Özdemir diziye Flatyos karakteriyle katıldı. Kuruluş Osman'da Bizans komutanı Flatyos'un obayadaki hain planları ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.
KURULUŞ OSMAN'IN FLAYTOS'U SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?
Seçkin Özdemir 25 Ağustos 1981 tarihinde doğdu. 2000 senesinde Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından "Red Fm" de radyo programcılığına başladı. Antalya, İstanbul ve Bodrum'da DJ olarak çalıştı.
2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programı sunmaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin "Yaban Gülü" dizisinde "Burak" karakterini oynadı.