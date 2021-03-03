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    • 03.03.2021 20:14
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    ! ! Osman Bey ölüm kalım savaşının ortasında…

    Kuruluş Osman 48. bölüm izle seçeneği akşam kuşağı izleyicileri tarafından merakla ve heyecanla araştırılmaya başlandı. ATV’de Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin her bölümü ayrı bir heyecanla izleniyor. Kuruluş Osman'da yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Osman Bey ölüm kalım savaşının ortasında kalıyor, peki ne yapacak? Peki Savcı Bey, Flatyos’tan intikamını alabilecek mi? İşte linki…

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 48. bölüm izle!

    Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 48. yeni bölümüyle canlı yayın olarak ATV'de başladı. Kuruluş Osman dizisi iki sezon boyunca yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümde tüm dengeleri alt üst edecek gelişmeler yaşanacak. Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı verdiği mücadeleyi başarıyla atlatabilecek mi? Kuruluş Osman 48. bölüm canlı izleme, Kuruluş Osman son bölüm izle seçeneği...

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    "Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır"

    SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

    Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

    OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

    Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

    YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

    Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        "Bilirim şehit vereceğiz; bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz."

        OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

        Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır.

        Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

        MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

        Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

        Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

        NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

        Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 48. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey ölüm kalım savaşının ortasında…