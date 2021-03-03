MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?