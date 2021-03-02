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    • 02.03.2021 21:26
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    Akşam kuşağı izleyicileri ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. TV8’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada parkur mücadelesinin yanı sıra konuşmaları, özgüveni gibi görüntülerle ön plana çıkan, yedek yarışmacılardan biri olan ve Gönüllüler takımında mücadele veren Berkay Yuvakuran’ın hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki , , ?

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    Survivor Berkay kimdir?

    Survivor Berkay kimdir? Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran en dikkat çeken yarışmacılar arasında, hayatı ile ilgili bilgiler sık sık gündem konusu oluyor. Oyunlarda mücadelesi ile ön plana çıkan yarışmacıya ilişkin detayları haberimizde derledik.

    SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

    Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur. Öte yandan üçüz kardeş olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşidir.

    Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

    9 yaşından bu yana futbol oynadığını ve üçüz kardeş olduklarını belirten Berkay Yuvakuran, bir kardeşinin fitness ile ilgilendiğini, diğer kardeşi Utku Yuvakuran'ın ise Beşiktaş'ta oynadığını ifade ediyor. Babası Semih Yuvakuran'ın da eski milli futbolcu olduğu biliniyor.

        SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Türk televizyonlarının uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde kritik dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları kıyasıya mücadele etti. Kondüsyon ve dayanıklılık isteyen parkurlarda sayı üstünlüğü çoğunlukla ünlüler takımında oldu.

        Ünlüler takımının 3 sayılık farkla çıktığı son oyunda kazanması sonrası dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Böylelikle gönüller takımı ada konseyinde üyelerinden birisini eleme adayı seçerek potaya gönderdi. Yapılan takım içi oylaması sonrasında Acun Ilıcalı verilen oyları saymaya başladı ve kutudan çıkan isimler ile aldıkları oy sayısı şu şekilde oldu

        İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Eleme adayı oylamasında verilen oyların sayımı tamamlandı. En fazla oy alan isim 5 oyla Aleyna Çalışkan oldu ve eleme adayı olarak seçildi.

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        İlk dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları parkurda kıran kırana bir mücadeleye tutuştu. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacılar takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.

        Diğer turda ise bu kez yarışmacılar dokunulmazlık için yeniden parkura geldi. 4 sembolün devrilmesi gereken oyunda yarışmacılar, platformun devrilmesi ve yeniden toplamak için çok emek harcadı.

        Son turda başarılı olan Steven, gönüllüler takımına dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandırdı. Skor Ünlüler lehine 5-3 iken Gönüllülerden sürpriz atak geldi. Yedi karşılaşmayı üst üste alarak dokunulmazlık oyununu cumartesi gecesi de gönüllüler takımı kazandı.

        Zorlu parkurdan böylece gönüllüler galip çıktı. Ünlüler takımı ise eleme konseyine gitti.

            SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

            Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı SMS oylamasına çıktı. Ada konseyine gelen takım, adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Eleme için kritik olan konseyde en fazla ismi çıkan Öykü haftanın ilk eleme adayı oldu.

            Eleme adayı olan Öykü söyleyecek pek fazla bir şey olmadığını belirtti.

            Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 2 Mart Salı gecesi belli olacak.

            SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

            Acun Ilıcalı oyun öncesi yaptığı açıklamada, kazanan takımın market ödülünün yanısıra takım olarak açık arttırma oyununu da oynayacağını söyledi. Bu haftanın erzağını kazanmak isteyen takımlar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Ödül bu oyunda patates, ekmek, peynir ve yağ içeren erzak olarak belirlendi.Ünlülerde İlayda ve Batuhan, Gönüllülerde Ayşe ve Yunus Emre'nin atışı nefesleri kesti. Oyun eşitlik sağlanınca bayrak yarışına gitti.

            Bayrak yarışında gönüllülerde Ayşe, ünlülerde ise Batuhan atıcı oldu. Oyunda atışa önce gelen gönüllüler takımı, atışları avantajlı yaptı. Ayşe, üç başarılı atışı yaparak takımına beşinci kez üst üste market oyununu kazandırdı.

            Dokunulmazlık öncesi yarışmacılar ilk olarak avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Oyu için büyük önem arz eden dokunulmazlık avantajını kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa avantajlı başladı.
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