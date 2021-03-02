Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

9 yaşından bu yana futbol oynadığını ve üçüz kardeş olduklarını belirten Berkay Yuvakuran, bir kardeşinin fitness ile ilgilendiğini, diğer kardeşi Utku Yuvakuran'ın ise Beşiktaş'ta oynadığını ifade ediyor. Babası Semih Yuvakuran'ın da eski milli futbolcu olduğu biliniyor.