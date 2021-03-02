Survivor Berkay kimdir? Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran en dikkat çeken yarışmacılar arasında, hayatı ile ilgili bilgiler sık sık gündem konusu oluyor. Oyunlarda mücadelesi ile ön plana çıkan yarışmacıya ilişkin detayları haberimizde derledik.
SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?
Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur. Öte yandan üçüz kardeş olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşidir.
Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.
9 yaşından bu yana futbol oynadığını ve üçüz kardeş olduklarını belirten Berkay Yuvakuran, bir kardeşinin fitness ile ilgilendiğini, diğer kardeşi Utku Yuvakuran'ın ise Beşiktaş'ta oynadığını ifade ediyor. Babası Semih Yuvakuran'ın da eski milli futbolcu olduğu biliniyor.