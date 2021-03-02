EDHO 184. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılmaya başlandı. Heyecan dolu olayları ile her hafta ilgiyle izlenen dizide yine şoke eden gelişmeler yaşanacak. İlyas İdris ve kardeşinin yaptığı kalleşçe planından sonra nasıl bir karar verdi, intikamını nasıl alacak? Internet üzerinden izlemek isteyenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı yayın linkini haberimizde yer alıyor. Peki son bölümde neler yaşanmıştı?
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"SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"
İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.
"Herkesi öldüreceğim!"
İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.
Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.
Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.