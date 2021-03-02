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    • 02.03.2021 20:18
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    184. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! İdris planlarını devreye sokuyor…

    184. bölüm izle bu hafta yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle ekranına ulaşmak isteyenler haberimizde bulabilir. İlyas yeni bölümde planlarını devreye sokuyor, Alpaslan'ın vurulması ve Hızır Çakırbeyli'nin tuzağa düşürülmesinin intikamını alacağına dair yemin ediyor. Salı akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde İdris amacına ulaşabilecek mi? İşte canlı izleme ekranı…

    takvim.com.tr
    EDHO 184. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle!

    EDHO 184. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılmaya başlandı. Heyecan dolu olayları ile her hafta ilgiyle izlenen dizide yine şoke eden gelişmeler yaşanacak. İlyas İdris ve kardeşinin yaptığı kalleşçe planından sonra nasıl bir karar verdi, intikamını nasıl alacak? Internet üzerinden izlemek isteyenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı yayın linkini haberimizde yer alıyor. Peki son bölümde neler yaşanmıştı?

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"

    İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.

    "Herkesi öldüreceğim!"

    İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

    Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

    Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

        Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

        Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

        Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        "Zaafı olan herkes ölür!"

        Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

        İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

        Alpaslan'a yapılan saldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

        İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.
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