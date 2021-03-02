2 Mart Salı reyting sonuçları hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artışa geçiyor. Bu akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Alev Alev, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Bu kapsamda izleyiciler kimin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 2 Mart Salı reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte merak edilenler...
2 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Mart Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bugünün reyting sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanması ve izleyicilere duyurulması bekleniyor.
İşte dünün reyting sonuçları;
1 MART REYTİNGLERİ
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1
2 ÇUKUR SHOW TV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 YASAK ELMA FOX
5 MARAŞLI ATV
6 SELÇUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER FOX
7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
8 ATV ANA HABER ATV