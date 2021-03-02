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    • Televizyon
    • 02.03.2021 16:39
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    • 02.03.2021 16:39
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    açıklandı mı? , EDHO, , Hekimoğlu hangi dizi birinci oldu?

    izleyiciler tarafından heyecanla araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oldu. Bu akşam ekranlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, ve gibi önemli yapımlar vardı. Peki, 2 Mart Salı açıklandı mı? Survivor, EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

    2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

    2 Mart Salı reyting sonuçları hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artışa geçiyor. Bu akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Alev Alev, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Bu kapsamda izleyiciler kimin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 2 Mart Salı reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte merak edilenler...

    2 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2 Mart Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bugünün reyting sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanması ve izleyicilere duyurulması bekleniyor.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    1 MART REYTİNGLERİ

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

    2 ÇUKUR SHOW TV

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 YASAK ELMA FOX

    5 MARAŞLI ATV

    6 SELÇUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER FOX

    7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    8 ATV ANA HABER ATV

        9 SURVIVOR TV8

        10 SHOW ANA HABER SHOW TV

        AB İLK 10 PROGRAM

        1 UYANIS BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

        2 SELÇUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

        3 ÇUKUR SHOW TV

        4 YASAK ELMA FOX

        5 MARAŞLI ATV

        6 ESRA EROL'DA ATV

        7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

        8 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET) TRT 1

            9 SURVİVOR TV8

            10 ATV ANA HABER ATV

            REYTİNG NEDİR?

            Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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            Haberler Televizyon 2 Mart Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu hangi dizi birinci oldu?