Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtı arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Performansının yanı sıra diğer yarışmacılarla olan polemikleriyle de gündeme gelen yarışmacı Perşembe akşamı ödül oyununda Çağrı Atakan ve Doğan ile tartışma yaşamıştı. İşte Survivor Dora'nın hayatına dair merak edilen bilgiler…
SURVİVOR 2021 UĞURTAN DORA KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır.2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı.
Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness'la uğraştı. Öte yandan Dora'nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.