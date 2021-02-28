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    • 28.02.2021 18:35
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    • 28.02.2021 18:35
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    kimdir? , , ?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında kimdir? Sorusu yer alıyor. Ünlüler ve Gönüller Takımı ile mücadelenin devam ettiği yarışma TV8 akşam kuşağında yayınlanıyor. Gönüllüler takımında yarışan ve Çağrı ile olan tartışmalarıyla gündeme gelen yarışmacının hayatına dair bilgiler sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. , , ? sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

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    Survivor Dora kimdir?

    Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtı arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Performansının yanı sıra diğer yarışmacılarla olan polemikleriyle de gündeme gelen yarışmacı Perşembe akşamı ödül oyununda Çağrı Atakan ve Doğan ile tartışma yaşamıştı. İşte Survivor Dora'nın hayatına dair merak edilen bilgiler…

    SURVİVOR 2021 UĞURTAN DORA KİMDİR?

    Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır.2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı.

    Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness'la uğraştı. Öte yandan Dora'nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

        Dora Ne Demek?

        Dora Türkçe Anlamı; 1. En yüksek yer, uç. 2. Herhangi bir şeyin üst tarafı, tepe. 3. Dağ doruğu

        Dora İsminin Sözlük Anlamı; Raf, tepe, uç, yüksek yer.
        En yüksek yer, bir şeyin üst kısmı, tepesi, yukarısı, dağ doruğu, uç.

        Dora Kur'an'da Geçiyor mu?

        Dora ismine kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak edenlerin sayısı çoktur ve bunu bilerek çocuklarını bu ismi vermek istemektedirler. Yapılan incelemeler sonucunda Dora isminin Kur'an-ı Kerim'de geçmediği belirlenmiştir. Arapça kökenli olmayan bir sözcük olan Dora adı Türkçeden türeyen bir isimdir ve dolayısıyla da Kur'an'da geçme ihtimali bulunmamaktadır. Ancak yine de bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği ismin kötü ya da iyi olup olmadığı hakkında bilgi vermemektedir. Bilindiği üzere Kur'an'da birçok farklı isim yer almakta ancak anlamları güzel olmasa da kullanılmaktadır. Yine de Türkçe anlam olarak oldukça güzel olan bu isim analizine inananlara göre en üst nokta ve doruk anlamlı bu ismi çocuklarına verebilir.
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