Dora Ne Demek?

Dora Türkçe Anlamı; 1. En yüksek yer, uç. 2. Herhangi bir şeyin üst tarafı, tepe. 3. Dağ doruğu

Dora İsminin Sözlük Anlamı; Raf, tepe, uç, yüksek yer.

En yüksek yer, bir şeyin üst kısmı, tepesi, yukarısı, dağ doruğu, uç.

Dora Kur'an'da Geçiyor mu?

Dora ismine kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak edenlerin sayısı çoktur ve bunu bilerek çocuklarını bu ismi vermek istemektedirler. Yapılan incelemeler sonucunda Dora isminin Kur'an-ı Kerim'de geçmediği belirlenmiştir. Arapça kökenli olmayan bir sözcük olan Dora adı Türkçeden türeyen bir isimdir ve dolayısıyla da Kur'an'da geçme ihtimali bulunmamaktadır. Ancak yine de bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği ismin kötü ya da iyi olup olmadığı hakkında bilgi vermemektedir. Bilindiği üzere Kur'an'da birçok farklı isim yer almakta ancak anlamları güzel olmasa da kullanılmaktadır. Yine de Türkçe anlam olarak oldukça güzel olan bu isim analizine inananlara göre en üst nokta ve doruk anlamlı bu ismi çocuklarına verebilir.