28 Şubat Pazar reyting sonuçlarını merak eden izleyicilerin sabahın ilk saatlerinden bu yana konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Hangi dizinin birinci olduğu konusunda seyircilerin arama motorları üzerinden araştırmaları devam ediyor. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oluyor. İşte 28 Şubat Pazar reyting sonuçları
28 ŞUBAT PAZAR REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
1 Survivor
2 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
3 Show Ana Haber
4 Kefaret
5 Arıza
İşte AB reyting sonuçları
6 Çok Güzel Hareketler 2
7 Hercai
8 Çok Güzel Hareketler 2 En İyiler
9 Hava durumu Kanal D
10 Kanal D Ana Haber
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
2 Survivor
3 Menajerimi Ara
4 Kefaret
5 Çok Güzel Hareketler 2