Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 01.03.2021 11:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 11:36
    ABONE OL

    ! Hangi dizi birinci oldu? , , , ...

    için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dün akşam Show TV'de , ATV'de , Star TV'de ve TV8'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden dikkat çeken bu yapımlar arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Bu kapsamda günün nı merak eden milyonlarca izleyici hangi yapımın birinci olduğu konusunda araştırmalara başladı. İşte Arıza, Hercai, Menajerimi Ara, Survivor reyting sonuçları

    28 Şubat Pazar reyting sonuçları açıklandı!

    28 Şubat Pazar reyting sonuçlarını merak eden izleyicilerin sabahın ilk saatlerinden bu yana konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Hangi dizinin birinci olduğu konusunda seyircilerin arama motorları üzerinden araştırmaları devam ediyor. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oluyor. İşte 28 Şubat Pazar reyting sonuçları

    28 ŞUBAT PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL

    1 Survivor

    2 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    3 Show Ana Haber

    4 Kefaret

    5 Arıza

    İşte AB reyting sonuçları

    6 Çok Güzel Hareketler 2

    7 Hercai

    8 Çok Güzel Hareketler 2 En İyiler

    9 Hava durumu Kanal D

    10 Kanal D Ana Haber

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    2 Survivor

    3 Menajerimi Ara

    4 Kefaret

    5 Çok Güzel Hareketler 2

        6 Arıza

        7 Show Ana Haber

        8 Çok Güzel Hareketler 2 En İyiler

        9 Kefaret özeti

        10 Hava Durumu Kanal D

        27 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

        1 Gönül Dağı

        2 Kardeşlerim

        3 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        4 Show Ana Haber

        5 Gönül Dağı özeti

        6 Gülbin Tosun ile Fox ana haber hafta sonu

        7 Survivor

        8 İbo Show

        9 Kuzey Yıldızı İlk Aşk özeti

        10 Kanal D Ana Haber

            AB REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ

            1 Gönül Dağı

            2 Gülbin Tosun ile Fox ana haber hafta sonu

            3 Gönül Dağı özeti

            4 Survivor

            5 İbo Show

            6 Kardeşlerim

            7 Sen Çal Kapımı

            8 Logan Wolvarine

            9 Show ana haber

            10 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Televizyon 28 Şubat Pazar reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu? Arıza, Hercai, Menajerimi Ara, Survivor...