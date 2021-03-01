28 Şubat Pazar reyting sonuçlarını merak eden izleyicilerin sabahın ilk saatlerinden bu yana konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Hangi dizinin birinci olduğu konusunda seyircilerin arama motorları üzerinden araştırmaları devam ediyor. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oluyor. İşte 28 Şubat Pazar reyting sonuçları

28 ŞUBAT PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 Survivor

2 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

3 Show Ana Haber

4 Kefaret

5 Arıza

İşte AB reyting sonuçları