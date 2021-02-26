Netflix'in dikkat çeken Türk dizilerinden olan Atiye ilk sezonuyla platformun en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Bu bağlamda yeni sezon için geri sayıma başlayan izleyiciler yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda. Göbeklitepe'de başlayan hikayede neler olacağı daha şimdiden merak konusuyken Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son sezonda yaşanan olaylar neticesinde yeni sezondaki gelişmelerle olayların iyice karman çorman bir vaziyet alacağı tahminler arasında yer alıyor.
ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.