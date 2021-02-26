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    • 26.02.2021 22:56
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    Puzzle'ın parçaları bir araya geliyor! çıkacak? Yeni sezon için çekimler...

    Geçen yıl ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. 2020 yılında yayınlanan 2. sezonda ortalık iyice karışmış ve sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başlamıştı. Bilindiği üzere son olarak dizinin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Alınan tedbirler kapsamında çekimlerin başladığı iddialar arasında yer alıyor. Peki, çıkacak? İşte merak edilenler...

    Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

    Netflix'in dikkat çeken Türk dizilerinden olan Atiye ilk sezonuyla platformun en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Bu bağlamda yeni sezon için geri sayıma başlayan izleyiciler yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda. Göbeklitepe'de başlayan hikayede neler olacağı daha şimdiden merak konusuyken Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son sezonda yaşanan olaylar neticesinde yeni sezondaki gelişmelerle olayların iyice karman çorman bir vaziyet alacağı tahminler arasında yer alıyor.

    ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

    Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

    Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.

        Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.

        Atiye 2. sezon 3. bölüm: Atiye, Erhan'a Nazım'ın defterini gösterir ve defterde doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap'ın geçmişini araştırır. Atiye şaşırtıcı bir gerçeğin farkına varır.

        Atiye 2. sezon 4. bölüm: Ozan'ın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Serdar telaşla Atiye'nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye ise dünyanın geleceğinin kendi ellerinde olduğunu öğrenir.

            Atiye 2. sezon 5. bölüm: Melek parçaları bir araya getirmeye başlar. Hannah, Erhan'ı bulmasına yardım etmesi için Nazım'ı zorlar. Erhan ve Atiye'yi Kapadokya'da bir yardımsever beklemektedir.

            Atiye 2. sezon 6. bölüm: Serap, Melek'e bir işaret gönderir. Seher, Atiye'ye Erhan'ın onu hatırlamasına yardımcı olacak yazıtı gösterir. Ancak Atiye'nin yolculuğunu sekteye uğrar.

            Atiye 2. sezon 7. bölüm: Elif'in zamanı tükenirken Serdar, oldukça karanlık olan trajik geçmişini açıklar ve mağaranın girişini göstermesi için Atiye'yi zorlar.

            Atiye 2. sezon 8. bölüm: Hamile kadınların ölümüne ilişkin gerçek dün ışığına çıkar. Atiye'nin yolculuğunu tamamlamasıyla iki paralel gerçeklik birleşir. Ama Atiye bunun için bir bedel öder.
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            Haberler Televizyon Puzzle'ın parçaları bir araya geliyor! Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon için çekimler...