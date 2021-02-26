Survivor Merve 2021 kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Ünlüler Gönüllüler formatında uygulanan yarışmanın her bölümü ayrı bir heyecanla izleniyor ve yarışmacıların hem konuşmaları, hem mücadelesi yakından takip ediliyor. Survivor Ünlüler kadrosunda yarışa Merve Aydın'ın özel hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.
SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?
10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği