TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nda o an önce 'yok artık' dedirtti sonra dillere düştü! Safiye ve Naci tam bir fiyasko oldu... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Han, Gülben, Safiye, İnci etrafında şekillenen bir hikayenin izleyiciye sunulduğu Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. İzleyici fragmanları ve yeni bölümleri bekleyedursun öyle bir olay yaşandı ki kısa sürede dilden dile düştü.
Gerçek hayattan esinlenen konusu ile salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 23. bölümü ile ekrana geldi. Yıllar sonra ilk kez sokağa çıkan Safiye ve Naci'nin duygusal sahneleri seyirciyi ekran başına kilitlerken gözlerden kaçmayan bir sahne vardı ki sosyal medyanın diline düştü.
Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi' adlı kitabından beyaz cama uyarlama. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin bir kaza sonucu Han ile tanışması ve onun psikolojik sorunları olan kardeşleri ile bir araya gelmesini anlatan dizi ilk bölümünden beri ilgiyle takip ediliyor.