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    • 25.02.2021 10:25
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    dizisi 'nda o olay önce 'yok artık' dedirtti sonra dillere düştü! Safiye ve Naci tam bir fiyasko oldu

     ekranların izleyici karşısına çıkan , bu sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmaya aday. Temizlik takıntısı olan Safiye'den, dispozofobi hastası Han'a, obsesif bozukluk yaşayan Gülben'den, mazoşist Neriman'a tüm oyuncularıyla ve karakterleriyle hafızalara yerleşen Masumlar Apartmanı aynı zamanda sosyal medyada da mizah unsuru oldu. Oyuncu kadrosunda  gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. İzleyiciler Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye ve Naci'nin  sinemaya gidişini heyecanla izlerken tam o anda karşılarına çıkan bi fiyasko dilden dile düştü.

    Masumlar Apartmanı'nda o olay önce 'yok artık' dedirtti sonra dillere düştü!

    TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nda o an önce 'yok artık' dedirtti sonra dillere düştü! Safiye ve Naci tam bir fiyasko oldu... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Han, Gülben, Safiye, İnci etrafında şekillenen bir hikayenin izleyiciye sunulduğu Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. İzleyici fragmanları ve yeni bölümleri bekleyedursun öyle bir olay yaşandı ki kısa sürede dilden dile düştü.

    Gerçek hayattan esinlenen konusu ile salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 23. bölümü ile ekrana geldi. Yıllar sonra ilk kez sokağa çıkan Safiye ve Naci'nin duygusal sahneleri seyirciyi ekran başına kilitlerken gözlerden kaçmayan bir sahne vardı ki sosyal medyanın diline düştü.

    Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi' adlı kitabından beyaz cama uyarlama. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin bir kaza sonucu Han ile tanışması ve onun psikolojik sorunları olan kardeşleri ile bir araya gelmesini anlatan dizi ilk bölümünden beri ilgiyle takip ediliyor.

        Salı akşamı yayınlanan son bölümde ise seyirciyi çok heyecanlandıran olaylar yaşandı. Naci'nin hayatına girmesi ile bambaşka biri olmaya başlayan Safiye şeytanın bacağını kırdı ve yıllar sonra dışarıya çıktı.

        Hayatının aşkı Naci'nin çok hasta olduğunu, sayılı günleri kaldığı henüz bilmeyen Safiye, tüm cesaretini toplayarak sokağa adımı atıyor. Safiye'yi öğrencilik yıllarında ilk kez elini tuttuğu sinemaya götürmek isteyen Naci'nin romantik planı ekran başındakileri duygulandırsa da, seyirciye yansıyan bir sahne pes dedirtti.

        Naci ile Safiye'nin sinemaya gittikleri sahnede ekrana yansıtan 'Sinema' yazısı sosyal medyanın diline düştü. Oldukça amatör duran, montaj ile oraya koyuldu çok belli olan o yazı dikkatli seyircinin gözünden kaçmadı.

            Sinema yazısı o kadar özensizce yerleştirilmişti ki dikkatli bakınca binanın üst camlarını da kapattığı fark ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda yayınlanan bu sahne günün en çok konuşulanlarında oldu, ti'ye alınan bu montaja sosyal medyadan yorumlar yapıldı..

            Seyircinin diziden bir beklentisi daha var; Yıllar sonra Safiye'yi hayata döndüren Naci'nin ölmemesi. Naci'ye hayat veren başarılı oyuncu Tansel Öngel, diziyle 13. bölüm için anlaşmıştı. Naci'nin durumunun giderek ağırlaşması birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

            MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

            Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.
            Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

                Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.
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