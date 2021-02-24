Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, tarihte var mı sorusunun yanıtı dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Usta oyuncu Şahin Ergüney dizinin kadrosuna Malhun Hatun'un babası Umur Bey olarak katıldı. İzleyiciler konu hakkında detayları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şahin Ergüney kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN UMUR BEY KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Malhun Hatun'un babası Umur Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.
ŞAHİN ERGÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Şahin Ergüney 1962 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinin Kızılot köyünde doğmuştur Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.
KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Bilirim şehit vereceğiz; bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz."
OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR
Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır.