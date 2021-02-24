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    • 24.02.2021 23:36
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    Kuruluş Osman , tarihte var mı? kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'a bu akşam yeni bir isim daha dahil oldu. Usta oyuncu , Malhun Hatun'un babası rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu. İzleyiciler bu kapsamda hem tarihi detayları hem de oyuncu hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Kuruluş Osman , tarihte var mı? Şahin Ergüney kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, tarihte var mı?

    Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, tarihte var mı sorusunun yanıtı dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Usta oyuncu Şahin Ergüney dizinin kadrosuna Malhun Hatun'un babası Umur Bey olarak katıldı. İzleyiciler konu hakkında detayları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şahin Ergüney kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN UMUR BEY KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Malhun Hatun'un babası Umur Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

    ŞAHİN ERGÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Şahin Ergüney 1962 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinin Kızılot köyünde doğmuştur Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.

    KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Bilirim şehit vereceğiz; bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz."

    OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

    Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır.

        Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

        MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

        Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

        Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

            NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

            Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, tarihte var mı? Şahin Ergüney kimdir, kaç yaşında ve nereli?