Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, tarihte var mı sorusunun yanıtı dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Usta oyuncu Şahin Ergüney dizinin kadrosuna Malhun Hatun'un babası Umur Bey olarak katıldı. İzleyiciler konu hakkında detayları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şahin Ergüney kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN UMUR BEY KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Malhun Hatun'un babası Umur Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.